バレンタインにオススメ 簡単・手軽に作れる「ハートの生チョコタルト」レシピ【作り方動画あり】
バレンタインにもってこいな「ハートの生チョコタルト」の作り方がインスタグラムに投稿され、動画再生45万回以上、1万1000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（28日午後7時時点）。
【写真一覧】「めっちゃ美味しそう」簡単＆手軽に作れる「ハートの生チョコタルト」の作り方
投稿したのは、初心者でも作りやすいレシピを公開している、ひとまるクックさん（@hiromaru007）。板チョコと市販のタルト型で作る生チョコタルトとなっており、「とても簡単に出来るので、作ってみてお友達へのプレゼントにどうですか」とコメントしていた。気になる作り方は以下の通り。
【材料 18個分】
クールタルトショコラ18個（タルト型）
ミルクチョコレート250グラム（5枚）
生クリーム125ミリリットル
ドライラズベリー 適量
ピスタチオ適量
パールシュガー適量
無糖ココアパウダー適量
【作り方】
1：細かく割ったミルクチョコを耐熱ボウルに入れて、生クリームを加えて500Wで約60秒電子レンジで加熱。中心部分から小さく混ぜて乳化してきたら全体を混ぜる（60秒で溶けない場合は10秒ずつ温めて混ぜるを繰り返してください）
2：クールタルトに「1」を流し入れる
3：ドライラズベリー、ピスタチオ、パールシュガーをトッピングする
4：冷蔵庫で約4時間冷やし固める
5：無糖ココアパウダーを振ってラッピングして完成！
この投稿への、ユーザーから「ココアパウダーかけてるやつ抹茶パウダーとかにしても美味しいですかね」という質問に、ひろまるクックさんは「おいしいですよ 私もやってみましたよ」と返答。ほかにも、「めっちゃ美味しそう 今度作ってみよ」などの声が寄せられていた。
