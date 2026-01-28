SixTONES¿·¶Ê¡Ö°ìÉÃ¡×¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Æ°²è¡õ²Î»ì¥Õ¥ë¸ø³«¡ªºî»ìºî¶Ê¡¦º´Çì¥æ¥¦¥¹¥±¤¬ºÙ¤ä¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤¹
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢É½µ¤ä¥¹¥Úー¥¹¡¦²þ¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Çì¥æ¥¦¥¹¥±¡Ë
SixTONES¤Î¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥¹¥êー¥È¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ìÉÃ¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿º´Çì¥æ¥¦¥¹¥±¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£²Î»ì¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Çì¤Ï²Î»ì¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¤³¤ÎÆ°²è¤Î»þÂå¤Ë¡¢²Î»ì¤À¤±¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª²»¤ÇÄ°¤¯¤Î¤ÈÌÜ¤ÇÄ°¤¯¤Î¡¢¤Þ¤¿´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡¢É½µ¤ä¥¹¥Úー¥¹¡¦²þ¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡×¤È¡¢¸ø³«¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È¡¢²Î»ì¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº´Çì¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Î»ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº´Çì¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤òSixTONES¤¬³«²Ö¤µ¤»¤ë´Ø·¸À¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö»í¤òÆÉ¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª²Î»ì¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø°ìÉÃ¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬²Î»ì¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6¿Í¤¬¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥Öー¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö°ìÉÃ¡×¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£