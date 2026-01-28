69歳から節約生活を送るようになったブロガーの紫苑（しおん）さん。大好きなお米の値上がりに打撃を受けながらも、限られたお金の中でやりくりする日々は快適だと言います。（構成：内山靖子 撮影：岸隆子〈Elenish〉）

【写真】冬の底冷え対策に活躍したのは、ホットカーペットではなく…

* * * * * * *

「高いものは買わない」と決めていたけれど

新型コロナウイルスが蔓延していた2020年、その影響で仕事が激減し、収入がゼロに。69歳だった私は、月5万円というあまりに少ない年金だけで生活せざるをえなくなりました。

20代の終わりに会社を辞めて以来フリーランスで働き、シングルマザーとして2人の子どもを育ててきた私でしたが、ここまで厳しい現実は初めてで、愕然としたことを覚えています。

ただ、フリーのため将来に不安を感じ、64歳のときに貯金をはたいて築40年の小さな中古住宅を購入していたので、家賃を払わずに住める家はある。あとは月5万円でやりくりできればなんとか生きていけるだろうと、そこから節約方法をあれこれ考えるようになったのです。

まずは、毎月2万円も支払っていた生命保険や医療保険を解約し、スポーツジムも退会。大好きだった袋菓子をやめて、食費は4日間で1000円を目安に、鶏むね肉やイワシ、豆腐、卵、サバなどたんぱく質が豊富な食材と、1つ100円程度の旬の野菜で献立を考えるようにしました。

ファッションも、見栄で買っていたブランドものではなく、リサイクルショップで数百円の服を探したり、手持ちの着物をリメイクしたりしておしゃれを楽しもうという考えに切り替えることにしたのです。

そんなふうに工夫を楽しみながら続けてきた節約生活ですが、昨今の物価高を受け、生活費を月5万円に収めることが難しくなってきたと感じています。なかでも、お米の値上がりが大打撃！ これまでは2kg700円で購入できていたのに、今は2100円と3倍です。そのため、月1万円で足りていた食費が、1万2000〜1万3000円もかかってしまうことに。

それまでは何かが値上がりしても、「高いものは買わない」と決めていたので、さほど影響を受けることはありませんでした。でも私は白米が大好き。買わないわけにはいきません。

そこで考えたのが、1回に食べるお米の量を減らし、その分、腹持ちのする豆腐や厚揚げをおかずに使うことです。結果、以前は1ヵ月で2kgを食べ切っていた米が、今は1ヵ月半持つようになりました。

野菜も、去年の秋頃から驚くほど値上がりしましたよね。都心のスーパーでは、キャベツが1玉800円なんてこともありました。でも、高い野菜は買いません。豆苗、モヤシ、小松菜、キノコ類など、価格も安く、美味しいものはほかにもたくさんありますから。

それまで購入していたものが値上がりしたときに、無理して同じものを買えば出費はかさみ、生活を圧迫するのは当然のこと。替えの利くものがあるならば、柔軟に対応していくことも必要ではないかと思います。

そうそう、物価高になってから、野菜の冷凍保存を始めました。面倒だからと以前は避けていましたが、安いときに買って冷凍しておけば節約になりますから。キノコは冷凍保存すると栄養価が増すらしいですよ。また、ブロッコリーのように余らせてしまいがちな野菜は冷凍加工してあるものを買うようになりました。結果的に生鮮よりも安く済みますからね。

月5万円生活を始めて以来、食卓の定番だったサバも、冷凍してあるものをインターネットで注文しています。1袋に20枚入って4000円。娘の家族とシェアしているので、10枚で2000円。新鮮な状態で冷凍されているので美味しいし、値段も安定していてスーパーで買うよりもおトクなんですよ。

セルフカットと格安化粧品でキレイに

光熱費の値上がりにもヒヤヒヤしています。とくに電気代。この夏は、1ヵ月8000円もかかってしまいました。去年までは、暑くても1階にあるエアコンしか使わないと決めていたのですが、さすがに今年は2階のエアコンも使わざるをえないような猛暑の日々で。

それでも設定温度は28度に保ち、キンキンには冷やしません。とはいえ、無理して熱中症になったら元も子もないですから、27度まで下げた日もありました。そのあたりは、自分の体と相談しながら調整しています。

暖房もエアコンのみ。設定温度は18度です。リビングでホットカーペットを使っていたこともあったのですが、その上に机や椅子を置いても、あまり温熱効果を感じられませんでした。

それでカーペットを敷くのをやめ、代わりに重宝しているのが底の厚さが3cmもあるスリッパです。寒さは足裏から伝わってくるもの。それならば、足の裏と床の接地面の距離をとればOKというわけです。

化粧品の値段や美容院代も上がりましたが、もともと美容に月500円程度しかお金をかけていなかったので、こちらはまったく影響を受けていません。基礎化粧品も、1本500円の化粧水をつけるだけ。

肌が乾燥する冬になったら、その上に1本600円程度のホホバオイルをつけています。このオイルは本当に便利で、ファンデーションを塗った後に指先に数滴たらして目尻や口の周りに馴染ませると、笑ったときにシワが目立たなくなるんです！ 前髪にもちょっぴり塗ると髪にツヤが出るし、きれいにまとまる。このひと手間で清潔感が増して、若々しく見える気がしています。

髪の毛も、節約生活を始めてからは自分でカット。以前は、少しでも白髪を見つけると慌てて美容院に染めに行っていましたが、今はリサイクルショップで買ったブルーのヘアカラー剤で染めているんですよ。白髪部分が青く染まっていいアクセントになるので、白髪が増えるのがむしろ楽しみです。



冷凍したキノコ類と、お気に入りの冷凍サバ

健康でいることが一番の節約

なりふり構わず節約を極めれば、1ヵ月5万円以下でも生活はできます。毎日、モヤシとキノコ、鶏むね肉だけ食べると決めたら、食費も月に1万円以下で済むはずですから。

けれど、節約を重視するあまりに栄養バランスが偏り、5年後、10年後に健康が損なわれて医療費がかかってしまったら意味がありません。健康でいることが一番の節約だと私は考えています。以前はまったく行ったことがなかった大腸がん検診や持病の腰痛を改善するためのクリニックにも、この生活をはじめてから通うようになりました。

正直な話、年金も5万円より10万円もらえたほうがいいですし、物価高じゃないほうがいい（笑）。でも、それはいくら考えても仕方のない話ですよね。自分が置かれた状況でどう生活していくかを考えなければ、前に進めませんから。

それに、使えるお金が限られているからこそ、自分にとって何が不要で何が大切なのか、お金を使う優先順位を考えるようになる。すると、何も考えずにお金を使っていた頃よりも生活の質が良くなって、より自分らしい生き方につながっていくと私は実感しているのです。

そうそう、節約したお金は使わずに貯金しています。なぜかと言えば、突然家のどこかが壊れるかもしれないし、事故に遭って医療費が必要になる可能性もあるからです。

すぐに使えるお金があるということは、心穏やかに暮らすための安心材料。そんな心境になれたのも、節約を通じて自分の身の丈に合った「ちょうどいい生活」を手に入れることができたからだと思います。