Appleが重要な不具合を修正した「iOS・iPadOS 15.8.6」を提供開始！iOS・iPadOS 16非対応のiPhone 6s・7・SEやiPad Air 2・mini 4向け
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 15.8.6とiPadOS 15.8.6をリリース！
Appleは26日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 15」や「iPadOS 15」の最新版「iOS 15.8.6（19H402）」および「iPadOS 15.8.6（19H402）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な不具合の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないとのこと。
なお、同社では合わせてiPhoneやiPadなど向けに最新の「iOS 26.2.1」および「26.2.1」、それより古い機種の「iOS 18.7.4」および「iPadOS 18.7.4 」、「iOS 16.7.13」および「iPadOS 16.7.13」、「iOS 12.5.8」および「iPadOS 12.5.8」、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 26.2.1」なども配信開始しています。
AppleではiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、iOS 16の提供開始に合わせてiOS 15でもセキュリティーアップデートを行ったiOS 15.7およびiPadOS 15.7が提供され、その後、さらにiOS 15.7.1〜15.7.9およびiPadOS 15.7.1〜15.7.9、iOS 15.8〜15.8.5およびiPadOS 15.8〜15.8.5が提供されていましたが、今回、さらなるセキュリティーアップデートを行う15.8.6およびiPadOS 15.8.6が配信開始されています。
更新は対象機種において本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行うほか、iTunesをインストールしたパソコン（WindowsおよびMac）とUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 7 PlusでiOS 15.8.5からだと242.9MBとなっています。Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。
iOS 15.8.6
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェア・アップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100
iPadOS 15.8.6
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェア・アップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100
記事執筆：memn0ck
