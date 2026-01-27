´é¤¬ÍÏ¤±¤Ê¤¤¡ª¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¿·ºî¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ÇÈé»é¥Æ¥«¡õ»ç³°Àþ¤òW¥Ö¥í¥Ã¥¯
¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Ù¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¥×¥ì¥¹¥ÈUV¤Ë¿Ê²½¡ª¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò1¤Ä¤Ç³ð¤¨¤ë¡ÖSRICHAND¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤ÆWEBÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï¡£2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢GMS¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Åª¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¤ÎÏ·ÊÞ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Ù¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡ÖSRICHAND¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ´ë²è¤ÎUV¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖSRICHAND¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÊø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ªÄ¾¤·¤ËÊØÍø¤Ê¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½ë¤¤ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¤òÄÉ²Ã¤·¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSRICHAND¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÊø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ªÄ¾¤·¤ËÊØÍø¤Ê¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½ë¤¤ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¤òÄÉ²Ã¤·¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Èé»é¥Æ¥«ËÉ»ß¥µ¥é¤Õ¤ï¥Ñ¥¦¥À¡¼
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
»ç³°ÀþÂÐºö¤ÈÊø¤ì¡¦¥Æ¥«¥êËÉ»ß¤¬¼ê·Ú¤Ë³ð¤¦¡ÖSRICHAND¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡£È©¤Î½á¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥é¤Õ¤ïÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤ëÈþÍÆ±Õ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤¬ÌÓ·ê¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÆ©ÌÀÈþÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ »ç³°Àþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÈé»éÂÐºö¤¬Æ±»þ¤Ë³ð¤¦
¢ 12»þ´ÖÂÑµ×*²Êø¤ì¡¦¥Æ¥«¥êËÉ»ß¥Ñ¥¦¥À¡¼
£ ÌÓ·ê¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼
¤ ´À¿å¤Ë¶¯¤¤¥¹¥à¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼
¥ 8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*³¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×
¦ È©¿§¡¦È©¼Á¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹»Å¾å¤²
¡ »ç³°Àþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÈé»éÂÐºö¤¬Æ±»þ¤Ë³ð¤¦
¢ 12»þ´ÖÂÑµ×*²Êø¤ì¡¦¥Æ¥«¥êËÉ»ß¥Ñ¥¦¥À¡¼
£ ÌÓ·ê¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼
¤ ´À¿å¤Ë¶¯¤¤¥¹¥à¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼
¥ 8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*³¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×
¦ È©¿§¡¦È©¼Á¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹»Å¾å¤²
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
¢£ ¥·¥ß¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì
´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¹â¤¤UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤â¾å¤«¤éÅÉÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èé»éÊø¤ìÄ¾¤·¤ÈÆü¤ä¤±»ß¤á¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥µ¥é¤Õ¤ïÈ©¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ý Ê´Èô¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¤¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×
¡ý »ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
¡ý ¶ÀÉÕ¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÄ¾¤»¤ë
´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¹â¤¤UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤â¾å¤«¤éÅÉÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èé»éÊø¤ìÄ¾¤·¤ÈÆü¤ä¤±»ß¤á¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥µ¥é¤Õ¤ïÈ©¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ý Ê´Èô¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¤¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×
¡ý »ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
¡ý ¶ÀÉÕ¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÄ¾¤»¤ë
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
¢£ 12»þ´ÖÂÑµ×*²¡¿Êø¤ì¡¦¥Æ¥«¥êËÉ»ß¥Ñ¥¦¥À¡¼
ÈùºÙ¤ÊÂ¿¹¦¼Á¥·¥ê¥«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Èé»éµÛÃåÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥¤¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ù½èÊý¤òºÎÍÑ¡£
Â¿¹¦¼Á¹½Â¤¤¬¹¤¤É½ÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´¥Áç´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥µ¥é¥µ¥é¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÈÊÝ¼¾´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢Í¥¤ì¤¿Èé»é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¸ú²Ì¤òÄ¹»þ´ÖÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÓ·ê¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÌÓ·ê¤Î±úÆÌ¤ò½Ö»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¡Ë
È©¤Î·çÅÀ¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥¹¥¥ó¥Ö¥é¡¼À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ö¥é¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù½èÊý¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ¤âÁÇÈ©´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢ÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¡£
¡ý ¥À¥Ö¥ë¥Ö¥é¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï
ÌÓ·êÍî¤Á¤·¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÈÄ·Á¾õ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¶Ñ°ì¤ÊËì¤òºî¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ä¤¯¤¹¤ß¡¢¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¡£µå¾õ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¾®¤¸¤ï¤äÈ©¤Î±úÆÌ¤òËä¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤Ç¤·¤ï¤äÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÙû¿å¡¦ÂÑ´À¥³¡¼¥È¡Ë
µå¾õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¡¢2¼ïÎà¤ÎÁÂ¿åÀ¥·¥ê¥³¡¼¥ó¤ÇÆó½Å¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ì¤½èÍý¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ùû¿åÀ¡¦ÂÑÈé»éÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¤è¤ë¥è¥ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¼Á´¶¤¬¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¿§¥à¥é¤ä¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ¤®¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ 8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹*³
Ê¬»Ò¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*³¤òÇÛ¹ç¡£¹âÊ¬»Ò¤¬É½ÌÌ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¡¢ÄãÊ¬»Ò¤¬³ÑÁØ¤¹¤ß¤º¤ß¡Ê¢¨³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¤ß¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤äÊ´Éâ¤¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤·¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý ¹áÎÁ¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼
¡ý ¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¡ÊÆ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡ý ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý
ÈùºÙ¤ÊÂ¿¹¦¼Á¥·¥ê¥«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Èé»éµÛÃåÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥¤¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ù½èÊý¤òºÎÍÑ¡£
Â¿¹¦¼Á¹½Â¤¤¬¹¤¤É½ÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´¥Áç´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥µ¥é¥µ¥é¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÈÊÝ¼¾´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢Í¥¤ì¤¿Èé»é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¸ú²Ì¤òÄ¹»þ´ÖÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÓ·ê¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÌÓ·ê¤Î±úÆÌ¤ò½Ö»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¡Ë
È©¤Î·çÅÀ¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥¹¥¥ó¥Ö¥é¡¼À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ö¥é¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù½èÊý¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ¤âÁÇÈ©´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢ÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¡£
¡ý ¥À¥Ö¥ë¥Ö¥é¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï
ÌÓ·êÍî¤Á¤·¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÈÄ·Á¾õ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¶Ñ°ì¤ÊËì¤òºî¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ä¤¯¤¹¤ß¡¢¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¡£µå¾õ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¾®¤¸¤ï¤äÈ©¤Î±úÆÌ¤òËä¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤Ç¤·¤ï¤äÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÙû¿å¡¦ÂÑ´À¥³¡¼¥È¡Ë
µå¾õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¡¢2¼ïÎà¤ÎÁÂ¿åÀ¥·¥ê¥³¡¼¥ó¤ÇÆó½Å¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ì¤½èÍý¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ùû¿åÀ¡¦ÂÑÈé»éÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¤è¤ë¥è¥ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¼Á´¶¤¬¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¿§¥à¥é¤ä¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ¤®¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ 8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹*³
Ê¬»Ò¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*³¤òÇÛ¹ç¡£¹âÊ¬»Ò¤¬É½ÌÌ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¡¢ÄãÊ¬»Ò¤¬³ÑÁØ¤¹¤ß¤º¤ß¡Ê¢¨³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¤ß¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤äÊ´Éâ¤¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤·¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý ¹áÎÁ¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼
¡ý ¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¡ÊÆ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡ý ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
¢£ ¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥¿¥¤¥×
¤É¤ó¤ÊÈ©¿§¡¦È©¼Á¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶*⁴¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¡ÊÈ¾Æ©ÌÀ¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí¼á¡ä
* ¡ÖWATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER¡×¼õ¾Þ¡¿Nielsen Customer LLCÄ´¤Ù ¡¦¥¿¥¤Çä¾åNo.1¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊBARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯6·î¡Ë
*²¡¡¥á¡¼¥«¡¼Ä´¤Ù¡¿¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
*³¡¡¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀK¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þ¡¼£Î£á¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
*⁴ ¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê
¤É¤ó¤ÊÈ©¿§¡¦È©¼Á¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶*⁴¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¡ÊÈ¾Æ©ÌÀ¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí¼á¡ä
* ¡ÖWATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER¡×¼õ¾Þ¡¿Nielsen Customer LLCÄ´¤Ù ¡¦¥¿¥¤Çä¾åNo.1¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊBARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯6·î¡Ë
*²¡¡¥á¡¼¥«¡¼Ä´¤Ù¡¿¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
*³¡¡¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀK¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þ¡¼£Î£á¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
*⁴ ¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê
¾¦ÉÊ¾ðÊó
SRICHAND¡¡¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
¾¦ÉÊÌ¾¡§SRICHAND¡¡¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼
ÆâÍÆÎÌ¡§4.5g
²Á³Ê¡§950±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,045±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢GMS
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
WEBÀè¹ÔÈ¯Çä¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ìÀè¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12»þ¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾åÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§4.5g
²Á³Ê¡§950±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,045±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢GMS
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
WEBÀè¹ÔÈ¯Çä¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ìÀè¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12»þ¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾åÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ØSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Ù¤È¤Ï
1948Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¾®¤µ¤Ê´ÁÊýÌô¶É¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¤ÎÏ·ÊÞ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢½èÊý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Î°å»Õ¤ËÍ³Íè¤·¡¢Èà¤¬Ä´¹ç¤·¤¿¥Ï¡¼¥ÖÍ³Íè¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆÂç¹ñ¥¿¥¤¤Ç¡È°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë*¡É¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¹ñÌ±Åª¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤·¤Æº£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥³¥¹¥á¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¡ÖWATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER¡×¼õ¾Þ¡¿Nielsen Customer LLCÄ´¤Ù ¡¦¥¿¥¤Çä¾åNo.1¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊBARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯6·î¡Ë
ÈþÍÆÂç¹ñ¥¿¥¤¤Ç¡È°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë*¡É¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¹ñÌ±Åª¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤·¤Æº£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥³¥¹¥á¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¡ÖWATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER¡×¼õ¾Þ¡¿Nielsen Customer LLCÄ´¤Ù ¡¦¥¿¥¤Çä¾åNo.1¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊBARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯6·î¡Ë
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¡È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
³¤³°¥³¥¹¥á¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢´°ÇäÁ°¤Ë¤ªÁá¤á¤ËÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢´°ÇäÁ°¤Ë¤ªÁá¤á¤ËÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹çÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜÈ¯Á÷¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â³¤³°ÇÛÁ÷¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤È¤Ê¤ê´ØÀÇ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¹µ¤¨¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹çÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜÈ¯Á÷¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â³¤³°ÇÛÁ÷¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤È¤Ê¤ê´ØÀÇ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¹µ¤¨¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ÈUV¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¡ÚSRICHAND¡Ê¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈUV¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢´é¤¬ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎUV¥¿¥¤¥×¡ª¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤µ¤é¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Õ²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline