しゃぶ葉で二郎系ラーメンが食べ放題出来る背徳至高のグルメフェアをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「背徳的な美味しさ！」

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【しゃぶ葉】二郎系ラーメンが食べ放題出来る背徳至高のグルメフェアが最高に美味しすぎた！リュウジさんコラボの超人気フェアがヤバすぎて満腹になった爆食女【大食い】」と題した動画を公開。しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン「しゃぶ葉」で開催中の「背徳至高のグルメフェア」を訪れ、その魅力を余すところなく伝えている。このフェアは、ヘルシーなイメージのしゃぶ葉で本格的な二郎系ラーメンや背徳丼まで作れてしまう、まさに新境地ともいえる内容だ。



今回のフェアは、料理研究家リュウジ氏と声優の安元洋貴氏が監修しており、期間限定の「濃厚豚スープだし」や特製だれが目玉となっている。山崎氏は、この濃厚豚スープだしを「ラーメンの味」と評し、豚肉や野菜の旨みが溶け込んだスープの奥深さを絶賛。特に注目したのは、リュウジ氏一押しの「おたまマヨ風マヨネーズソース」と「焦がしにんにく醤油だれ」だ。おたまマヨについては「超攻撃的で背徳至高なマヨ」「一度食べたら沼からもう抜け出せない」とその中毒性の高さを語り、焦がしにんにく醤油だれも「パンチが強い」と、どちらもニンニクが効いたガッツリ系の味わいであることを強調した。



フェアの真骨頂は、〆のメニューにあると山崎氏は語る。フェア限定の「ワシワシ麺」を使い、もやしやニラ、豚肉、そして刻みにんにくを大量に投入してオリジナルの二郎系ラーメンを作成。「もはやラーメン屋」と唸るほどの本格的な一杯を完成させた。さらに、白米の上にしゃぶしゃぶの豚肉を乗せ、2種類の特製だれをかけた「背徳豚丼」も披露。「おだし、おたまマヨ、醤油だれの全てにニンニクが効いたガッツリすぎる至高の豚丼」と、そのギルティな味わいに恍惚の表情を見せた。



動画の最後で山崎氏は、今回のフェアを「しゃぶ葉らしからぬ背徳フェア」と総括。しゃぶしゃぶだけでなく、〆のラーメンと丼だけでも元が取れるほどのクオリティだと断言した。野菜もしっかり摂りながら、心ゆくまで背徳感に浸れるこのフェアは、ガッツリ食べたい人にとって見逃せない機会となりそうだ。