»Å»öµ¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¤Î¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÀÚ¤ì¡×¤¬·Ù»¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡ÈÈ¿Â§¶â5000±ß¡É¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡ÖÈ¿Â§¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÇ¤°Õ¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ê¤é»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¸¶ÉÕ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é¤Ê¤¼È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¸¶ÉÕ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÀÚ¤ì¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç5000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤È1ÅÀ¤Î°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1998Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅôµÁÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï»þÅÀÅôµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤1998Ç¯3·î31Æü°ÊÁ°¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤â¡¢Ìë´Ö¤ä¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÎÌµÅô²Ð¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ÉÕ¤ÎÌµÅô²Ð±¿Å¾¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÆ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢²á¼º³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤ÆÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÅô²Ð±¿Å¾¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢È¯¼ÖÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤ä¥Ö¥ìー¥¥é¥ó¥×¡¢¥¦¥¤¥ó¥«ー¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Àµ¾ï¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÀ°È÷ÉÔÎÉ¤ÇÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï±¿Å¾¤»¤º¡¢Áá¤á¤ËÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯¼ÖÁ°¤Ë¤Ï³Î¼Â¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é°ãÈ¿¡©
¿¦¾ì¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬³Î¼Â¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤¿¤é°ãÈ¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¡¢¤ª¤è¤ÓÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡×¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ë¤¢¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¶ÉÕ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¸þ¤¤È¾å¸þ¤¤Î¥é¥¤¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤ÐÌµÅô²Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤âÌµÅô²Ð¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ß¤ê¤Æ±¿¤Ö¤«¥ì¥Ã¥«ー¤ò¸Æ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¡¢¥é¥¤¥ÈÀÚ¤ì¤ä¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡ÖÈ¿Â§¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÇ¤°Õ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤°Õ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈ¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÄÂ¥¾õ¤äºÅÂ¥¾õ¤¬ÆÏ¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô²ó¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈ¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¢¤È·º»ö¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢·º»öºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÈ¯¼ÖÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤¿¡×¥±ー¥¹¤Ç¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°µ¤ÎÄÌ¤êÌµÅô²Ð¤Ï½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¿¦¾ì¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢È¯¼ÖÁ°¤Ë¤ÏÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤¿¤éÀ°È÷ÉÔÎÉ¤È¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÅô²Ð¤Ï¤Û¤«¤ÎÆ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤ä¥Ö¥ìー¥¥é¥ó¥×¡¢¥¦¥¤¥ó¥«ー¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÀÅô¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥ó¥×¤òÀµ¾ï¤ËÅÀÅô¤µ¤»¡¢»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¼¹É®¼Ô : Æ£²¬Ë
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î