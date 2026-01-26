Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡Êì¤È¤Î1½µ´Ö³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÎ¹Èñ¤¬¶Ã¤¬¤¯¤ÎÃÍÃÊ¡ÖÈô¹Ôµ¡Âå¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡¢¤´ÈÓÂå¤À¤±¤Ç700Ëü±ß¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤È¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í10¿Í¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤·¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Æ¹ç·×10²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¡¢1½µ´Ö¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥È¥í¥Ú¹Ô¤Ã¤Æ¡£Èô¹Ôµ¡Âå¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡¢¤´ÈÓÂå¤À¤±¤Ç700Ëü±ß¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Âå¤Ï¡Ö400Ëü±ß¤¤¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ç1000Ëü±ß¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£