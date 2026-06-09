作家の乙武洋匡氏（50）が9日、Xを更新。第1子のお宮参りを済ませたことを報告したモデルでタレントの藤田ニコル（28）に対する一部ユーザーの否定的なコメントに言及した投稿が反響を呼んでいる。藤田は7日、自身のXを更新し、5月に誕生したことを報告した第1子を抱いてお宮参りをした着物姿の写真を公開。このポストに多くの祝福とともに「穏やかな顔で幸せそう」「にこるんが完全にママの顔になってるというよりにこるんは結