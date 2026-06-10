タレント、モデルの藤田ニコル（28）が10日、自身のXを更新。一部SNS上で話題となった投稿へのネガティブなリアクションに対し、「傷ついたりもしてません」「大丈夫だよー！！」と心境とつづった。藤田は「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど」と前置きした上で「私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから