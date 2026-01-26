¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAKB48¡×°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦³ýÌî¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¿Í¿´¾¸°®½Ñ¡É¤È¤Ï¡©¡¡ZÀ¤Âå¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä
¡¡¸åÇÚ¤äÉô²¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß¤ò±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¿Í¤ä¡ÖÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°áÁõÀ©ºî¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÃ´¤¦¡Ö¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î³ýÌî¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£OG¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÂ¿¿ô¤Î¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³ýÌî¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¿Í¿´¾¸°®¡É½Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ë¤é¤ß¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ýÌî¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡©¡¡³ýÌî¤·¤Î¤Ö¤¬³Ø¹»À©Éþ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¡©¡¡¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¿§¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿À©Éþ¤ò¸«¤ë¡ª
¼ã¤¤¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ¤Î3¤Ä¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡³ýÌî¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥¥Ï¥¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡È»Ðµ®¡ÉÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ýÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈZÀ¤Âå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë10Âå¤ä20ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ë¾å¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ø¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¡£³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Î¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¡£¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁê¼ê¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÂ¸ºß¤ò·Ú»ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¡£ÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¡¢Áê¼ê¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊÖ»ö¤òÁá¤¯¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¡¢¾Ð´é¤¬Â¿¤¯ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î³ýÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ï·è¤·¤Æ¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²ñ¿©¤Ê¤É¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÏÃ¤»¤ëÏÃÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ÏÃ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëËµ¤é¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¸·¤·¤¯¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È³ýÌîÎ®¡ÉÉô²¼¤ÎÃí°ÕË¡¡ÄÉ®¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â½Ö»þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡É
¡¡¶áÇ¯¡¢Éô²¼¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ËÍ¥¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ýÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖZÀ¤Âå¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿¼¹ï¤ÊÏÃ¤Û¤ÉÂÐÌÌ¡¢¤«¤Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¼ã¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¡Á¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Î°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÅú¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¡Á¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÂ¾¿Í¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤¬Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡Ù¤È¡¢»×¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë«¤á¤ë¤È¤¤Î¥³¥Ä¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¡ÈZÀ¤Âå¡É¤Ï¿ÍÁ°¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤Èµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖË«¤á¤ë¤È¤¤â¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¼«¿È¡¢Ç¯¾å¤ä¾å»Ê¤ÈÏÃ¤¹¤è¤ê¤â¡¢Ç¯²¼¤äÉô²¼¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£³ýÌî¤µ¤ó¤â¡Ö»ä¤âÉô²¼¤äÇ¯²¼¤ÎÊý¤¬¡¢¾å»Ê¤è¤ê¤âµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ®¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡É¤Î¹â¤µ¤¬¡¢³ýÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î°ã¤¤¡¡½÷À¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡¡ÖAKB48¡×¤Î·ëÀ®Åö½é¤«¤é¸½Âå¤È¤¤¤¦Ê¿À®»þÂå¤ÈÎáÏÂ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿³ýÌî¤µ¤ó¡£Ê¿À®¤ÈÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ã¤¤¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖSNS¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØAKB48¡Ù¤Î1´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¡ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏX¡Êµì¡Ø¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ù¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½Âå¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÅö»þ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖSNS¤Ï°ìÈÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤âÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¶µ¼¼¡¢³ØÇ¯¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤¬Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ±À¤Âå¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¡È»Ðµ®¡É¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀþ¤Î»ëÅÀ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯Î¢¤Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ýÌî¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä°ì¿Í°ì¿Í¤È¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¡È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡É¡¢¡È¡»¡»À¤Âå¡É¤È¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿Í¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£