1月23日、『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に登場した視聴者の相談内容が、昨日からSNS上で炎上している。

この日の依頼は、広島県に住む小学6年生の6人兄妹の長男からだった。両親は共働きで、母親は社長、父親は母の手伝いをしており、家庭内の家事は長男と父親で担当しているという。

依頼文では、「親が仕事の時は、僕が弟や妹を見ている。ご飯の準備、洗濯物の片付け、おむつ替え……やることはいっぱい」「同級生は自由に遊んでいて羨ましい。正直、長男をやるのに疲れた」と長男の心境が赤裸々につづられた。“一日だけ、自分の代わりに長男をやってほしい”という依頼を、霜降り明星・せいやが探偵として引き受けた。

「放送前から、番組HPに掲載された依頼文を見た視聴者たちからは、長男を“ヤングケアラー”ではないかと指摘する声が後を絶ちませんでした。

実際の放送では、せいやさんが少年宅に到着したタイミングで、両親は仕事へ。家には子どもたちだけになり、せいやさんは長男として、赤ちゃんのお世話やご飯の用意・片付け、洗濯物など、大量の家事をこなし、すっかりヘトヘトになっていました。長男は週1〜2回しか友達と遊べないと明かし、『友達とみんなで集まってパーティーとかしたい』と告白しています」（芸能担当記者）

両親の帰宅後、せいやは長男を抱き上げ、「お前はまだ小学生や！ まだ大人になんなよ」と真剣な表情で背中を叩き、長男も頷いた。なお、VTRの最後では、家族とお別れの挨拶をしたせいやが扉を閉めると、母親が長男に「米炊いて！7合！」と呼びかける声が響いていた。

放送をうけ、あらためてXでは《なんで12歳が子供の世話をするために存在しないといけないの》《お兄ちゃんの顔が疲れ切ってて産後うつのお母さんみたいな表情やった》などと、子どもに多くの家事を背負わせている両親への批判が相次いでいる。

そんななか、批判の真っただ中にいるエステサロンを経営している長男の母親が、Instagramを更新。フォロワー数1.2万人を抱える彼女は、サロンを経営しながら家族の日常を投稿している。番組出演についても語っていたため、本人のものと見て間違いないだろう。せいやと家族全員が一緒に映った写真を公開し、《まさか本当にテレビの取材が来て夢がひとつ叶う日が来るなんて》と感激している様子を見せている。

「母親のInstagramでは、家族との話も赤裸々につづられており、子育てに対するスタンスを語っている内容もありました。

ただ、『我が家は子供がたくさん欲しくて意図的に大家族になったわけではない 3人目以降は予定外』『なので、子供が大好きでえ 育児が大好きでえ、とか言えん 家事育児はできるだけしたくない！笑』とぶっちゃけた投稿もありました。X上でこれらが拡散されており、違和感が多数寄せられている状態です。

SNS上で炎上していることに関しては、ストーリーズで『匿名だからってあることないこと好き勝手かいてさ まじでこんな世界なのか 悲しいよ』と胸中を吐露していました。家族の問題といえばそれまでです。ただ、子どもが『長男をやるのに疲れた』と言ってしまうほど気持ちが疲弊しているという事実には、なんらかの形で向き合う必要がある、という見方が大半のようです」（同上）

同番組と言えば、探偵が依頼に全力で対応することで、時にほっこりとしたラストを迎えるのが定番だが……。今回ばかりは、そうはいかないようだ。