しまむら2,420円パンツが優秀！取り寄せてでも欲しい美シルエット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するゆかりん氏が「【しまむら】卒業・入学式に！2,420円で驚きの美シルエット！遠くの店舗から取り寄せてでも欲しかった神パンツ＆セレモニーコーデ紹介」と題した動画を公開しました。今回は、しまむらで発見したセレモニーに最適なパンツとそのコーディネートを紹介しています。
動画で主役となっているのは、税込2,420円の「ON+TRPUツイルSTPT」。ゆかりん氏が「絶対に欲しかった」と語るこのパンツは、遠くの店舗からわざわざ取り寄せた一着です。同価格帯の他のパンツと比較しても、生地がしっかりしていて高見えする点が特徴だと説明しています。
パンツのシルエットは、脚のラインを拾いすぎない絶妙なテーパード。センタープレスが縦のラインを強調し、すっきりとした印象を与えます。ウエストの後ろ側はゴム仕様ですが、カジュアルに見えすぎないデザインもポイントです。動画では実際に着用し、身長163cmのゆかりん氏がLサイズを履いた際の丈感やサイズ感を確認できます。
さらに、このパンツを使ったセレモニーコーデも複数提案。手持ちのジレやしまむらで購入したジャケットなどを合わせ、着回し力の高さも示しています。卒業式や入学式を控えている方は、コーディネートの参考にしてみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪