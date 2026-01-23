17歳少年を現行犯逮捕

きょう午後、東京北区を走るJR埼京線の車内で、17歳の少年が未成年の女性にはさみを突きつけたとして現行犯逮捕されました。

【写真を見る】【速報】JR埼京線の車内で未成年の女性にはさみを突きつけたか 17歳の少年を現行犯逮捕 はさみによるけが人なし 警視庁

警視庁などによりますと、午後4時半前、東京・北区中十条を走るJR埼京線の車内で、「かばんからはさみを出して前に座っている女性に突きつけた」と乗客から110番通報がありました。



捜査関係者によりますと、17歳の少年が目の前に座っていた未成年の女性の首にはさみを突きつけ、乗客が2人がかりで取り押さえました。

少年と女性に面識なし

少年と女性に面識はなく、少年は暴力行為処罰法違反の疑いで車内で現行犯逮捕されましたが、はさみによるけが人はいませんでした。ただ、60代と80代の男女3人が急停車した際に頭を打つなど、けがをしたということです。

事件が起きた列車にいた男性

「何が起こったかわからなかったので、『もう死ぬのかな』みたいな」



警視庁が詳しい状況を調べています。