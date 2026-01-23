村重杏奈、透かし衣装で“美太もも”あらわ… 「もちふわだよ」自慢のボディ公開
タレントの村重杏奈（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の“もちふわボディ”をアピールした。
【写真】自慢の“もちふわ”見せつけた村重杏奈
ミニ丈の透かし編み衣装のショットを添えて「おはよー！美的3月号『冬のもちふわボディの作り方』企画にでてるよー！」と呼びかけ。「村重か？！お雑煮か！？ってくらいもちふわだよ。(真顔)」とコメントした。
続けて「よし！金曜の朝だよ！後少し頑張れば明日は土曜！！あと！！少しだ！！はりきってこー！！！」とエールを送った。
この投稿に、「スタイル良いなぁ〜」「超絶カワイイなぁ〜！ メチャ綺麗だし！」など絶賛のコメントが集まった。
