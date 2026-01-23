県内6店舗の中で最大規模の品ぞろえ、無印良品みらい長崎ココウォーク。

広い店内では、食料品や衣料品、日用品など日々の暮らしに寄り添う生活雑貨が揃います。

（無印良品 みらい長崎ココウォーク 大石 麻衣 さん）

「無印良品では、毎日の暮らしに自然となじむようなシンプルなデザインのものを中心に、幅広い年代の方に使っていただける商品をご提案しています。冬支度におすすめの商品も多く取り揃えておりますので、それぞれの生活に合ったあたたかさを見つけていただきたい」

無印良品 みらい長崎ココウォーク冬のあったかグッズ、まずは第5位。

【第5位】オーガニックコーヒー カフェインレス(粉・豆) 990円(税込)

カフェインを97％カットしたオーガニックコーヒーです。

ホットコーヒーで体の内側から温めてみてはいかがでしょうか。

厳しい基準をクリアした豆を深入りしました。

ほどよい苦味と爽やかな酸味の、バランスが取れた味わい。

カフェインレスなので寝る前にもおすすめです。

【第4位】ポリエチレン湯たんぽ(小～大) 690円～990円(税込)

やさしい温もりを提供してくれます。

湯たんぽが第4位。

軽くて扱いやすい素材で、半透明タイプです。

サイズは3種類。

別売りのカバーで自分好みにアレンジできます。

【第3位】薬用温感入浴剤 (各種) 690円(税込)

第3位は「薬用温感入浴剤」。

体を芯から温め、リラックスできます。

3種類の有効成分と厳選された植物エキスが、疲れや冷えを和らげ肌の潤いをサポートしてくれます。

【第2位】羽織れる電気ブランケット 4990円(税込)

羽織れる電気ブランケットが第2位。

両サイドのスナップを使って羽織ったり、腰に巻いて寒さ対策に活躍します。

3段階の温度調節ができ、洗濯できるのもうれしいポイントです。

【第1位】婦人あったか綿クルーネック長袖Tシャツ 1490円(税込)

（無印良品 みらい長崎ココウォーク 大石 麻衣 さん）

「無印良品 みらい長崎ココウォークがおすすめする 冬のあったかグッズ。第1位は『婦人あったか綿クルーネック長袖Tシャツ』です」

寒い季節に欠かせないインナーアイテム。

（ 無印良品 みらい長崎ココウォーク 大石 麻衣 さん）

「吸湿発熱性のある生地を使用した、肌当たりのやさしい綿100％のインナーです。オーガニックコットンを使用しており、乾燥しやすい冬の肌にも優しい着心地になっています。重ね着しやすいのも人気の理由です」

無印良品では他にも、寒い季節にうれしいあったかグルメや、暮らしに取り入れやすいアイテムが揃っています。

自分に合ったアイテムで寒い季節を心地よく過ごしてみてはいかがでしょうか。