¡ÚÄã²¹¾ðÊó¡ÛËÌÎ¦¤Ç28Æüº¢¤«¤é¡¢Åì³¤¡¦¶áµ¦¤Ç29Æüº¢¤«¤é10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¹â¤Þ¤ë¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×È¯É½¡ÚºÇ¿· ÂçÀã¤È±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ï£²£²Æü¸á¸å¡¢ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦¤Ç¤Ï£²£¸Æüº¢¤«¤é¡¢Åì³¤¡¦¶áµ¦¤Ï£²£¹Æüº¢¤«¤é´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄã²¹¾ðÊó¡ÛËÌÎ¦¤Ç28Æüº¢¤«¤é¡¢Åì³¤¡¦¶áµ¦¤Ç29Æüº¢¤«¤é10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¹â¤Þ¤ë¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×È¯É½¡ÚºÇ¿· ÂçÀã¤È±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£¸Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£±¡î°Ê²¼
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±·î£²£¸Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£¹Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼
Åì³¤ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±·î£²£¹Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£¹Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±·î£²£¹Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¡ÊÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£