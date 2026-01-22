この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【家の中に家?!】超エコを実現した未来系13LDKハウスを内見！」と題した動画を公開した。千葉県旭市に存在する、ガラスの箱の中に茅葺き屋根の家を建てたという斬新なコンセプトのシェア別荘を取り上げ、太陽光や太陽熱を最大限に活用した「超エコ」な暮らしの仕組みを解説している。



この物件は、「ガラスの魔術師」の異名を持つ建築家・井口氏が設計したもので、「ダブルハウス構造」という驚きの発想が特徴だ。ガラスの箱で覆われた温室のような空間の中に、断熱性の高い茅葺き屋根の日本家屋がすっぽりと収まっている。井口氏によると、この構造は「エアコン不要で夏も冬も過ごせるように、温度をコントロールする工夫」だという。冬は太陽熱で温められた空気を循環させて暖房とし、夏は茅葺き屋根の断熱性と風通しで涼しく過ごせる設計だ。



さらに、太陽光発電だけでなく、太陽熱でお湯を作る温水器や、排泄物をボタン一つで攪拌して堆肥に変える「バイオトイレ」も完備。電気やガスに頼らず、自然エネルギーだけで生活を完結させるための徹底した工夫が凝らされている。



内装も独創的だ。2階の共有リビングは、床がガラス張りになっており、その上にステージのような畳の和室空間が広がる。天井からは障子が吊り下げられており、これを下ろすことで開放的なリビングをプライベートな個室へと変化させることが可能だ。壁には稲でできた「ライス（米）ブラインド」が飾られるなど、遊び心も満載である。



この物件の魅力は、エコな仕組みだけではない。広大なウッドデッキテラスからは、一面に広がる畑とその先に海を望む絶景が楽しめる。テラスには露天風呂も設置されており、まさに「楽園やないかい！」と声が上がるほどの開放感を味わえる。



伝統的な茅葺き屋根の家屋と、ガラスや鉄骨といった近代的な素材を見事に融合させ、デザイン性と環境性能を両立させたこのシェア別荘。10年以上前に建てられたとは思えない先進的なアイデアは、これからの時代の新しい暮らし方を考える上で、大きなヒントを与えてくれるだろう。