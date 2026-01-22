今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある妖怪のお話。その妖怪はベッド下に潜んでいた目撃者に向かって猛スピードで迫り来るそうです。その妖怪の正体とは…。投稿はThreadsにて、5.4万回以上表示。いいね数は8000件を超えました。

【動画：ベッドの下にいたネコ→飼い主さんを見つけた『次の瞬間』…衝撃の光景】

ベッド下に棲む可愛い妖怪

今回、Threadsに投稿したのは「fleuriri｜オリジナル刺繍アパレル」さん。

投稿主さんがアップしたのは、ベッドの下の様子。そこには、なにやらゴソゴソと動く影が…。その正体は飼っている猫のちゃちゃちゃん。

投稿主さんに気付いたちゃちゃちゃんは、投稿主さんに急接近。しかし、ただ近づいてきただけではありません。背中を床にしてひっくり返り、ベッド下に手をかけながら接近してきたとのこと。しかも、めっちゃ早かったそうです。これはなかなかの衝撃映像ですね。

可愛い恐怖映像にSNS民、爆笑

ベッド下に潜む可愛い妖怪、ちゃちゃちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「エクソシスト並みに怖くて…可愛い」「速っ！！通常ですよね？速くしてませんよね？」「ホラーゲームで見たわ、こんなシーン」などの声が多く寄せられていました。これだけの衝撃映像、一度見たらなかなか頭から離れなさそうですね。

Threadsアカウント「fleuriri｜オリジナル刺繍アパレル」では、猫のちゃちゃちゃんとの楽しそうな日常の様子などが投稿されています。元気いっぱいなちゃちゃちゃんの姿は見ているだけで心が安らぎます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「fleuriri｜オリジナル刺繍アパレル」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。