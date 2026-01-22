THE ALFEEの配信番組『Come on! ALFEE!! ～燦然(三千)と輝く、天(10)地創造のSeason10！』（スカパー！SPOOX）の第1回が、1月20日に生配信された。待望の配信にファンが歓喜の声が寄せられ、配信当日は桜井 賢（Vo/Ba）の誕生日の当日でもあることから、多くのお祝いメッセージが寄せられた。

（関連：吉井和哉、THE ALFEE、BUCK∞TICK、Ooochie Koochie、及川光博……毎年恒例／地元開催の年末ライブ）

コロナ禍の2020年当時、多くのアーティストのライブやツアーが中止、延期に追い込まれ、それでもエンタメの灯を消さないため、そしてファンの笑顔を取り戻すためにと、無観客ライブ配信や様々なコンテンツの配信が盛んに行われるようになった。THE ALFEEの『Come on!ALFEE!!』は、ライブツアー『THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢』の全公演が延期になったこと、また同年のライブ開催の難しさを受け、企画／配信が始まったコンテンツ。撮り下ろしのライブ演奏が披露されるだけでなく、リラックスした様子の3人と、そこで繰り広げられる楽しいトークやバラエティ番組さながらの多彩なコーナーも見どころとなって、昨年のSeason9まで配信された。

Season1では『THE ALFEE 1986 TOKYO BAY-AREA』や『THE ALFEE 1987 SUNSET-SUNRISE』などの懐かしいライブ映像を観ながらのトークや、ライブパフォーマンスの配信も行われたほか、場末のスナックを舞台に3人が懐かしの名曲をカバーする「スナックALFEE」など、その後も続く名物コーナーが生まれた。日本全国をくまなくツアーでまわり、各地のグルメを知り尽くす彼らだからこそのグルメコーナーは、毎Seasonの定番企画に育った。「おやつコーナー」をはじめ、「自慢のご当地グルメ」「ALFEEに教えたい美味しいもの」などから、季節に合わせて恵方巻きやアイスを食べ比べしたり、バーベキューやちゃんこ鍋など、何かしらを食べる姿が通例となっている。

Season2では「ALFEEって本当はミュージシャンなんです！Special」が始まり、使用楽器の紹介など、楽器マニアにはたまらない回となったほか、バンドの長い歴史からのクイズ出題にメンバーが記憶をあてに答えを振り絞る「THE ALFEE王決定戦」が行われたり、エピソード披露の場「私とアルフィーのチョットいい話」では滅多にいい話が出てこないこともあったりと、バラエティ色がより増大していった。Season3では、月島のもんじゃストリートや西武園ゆうえんちでのロケが行われたほか、亀戸の釣り堀で釣り対決をした回も。以降、街歩きや対決モノのロケ企画は、『Come on! ALFEE!!』になくてはならない名物企画となった

Season6では、Seasonを通して“記念日”をテーマに掲げさまざまな記念日を解説したのが印象的だった。また結成50周年、デビュー49周年の記念日の8月25日に配信されたSeason7の第2回では、記念日を祝してマグロの解体ショーが行われメンバーにマグロが振る舞われたことも。Season8では東海道新幹線の60周年とのコラボレーション企画が行われると、東海道新幹線再生アルミをリサイクルして作られたエレキギター「Re:A- 700 Talbo」が贈呈された。大の新幹線好きである高見沢俊彦（Vo/Gt）が“持てる新幹線”に感激、大井車両基地を見学して大興奮する様子も映し出されて話題になった。

昨年夏に配信されたSeason9『Come on! ALFEE!! 夏だ! 祭りだ! ALFEEだ!』では、「ALFEE KITCHEN」と題して“メンバーに作ってほしいメニュー”を募集し、3人でソフトクリームを作って食べる企画が行われたほか、「射的でGet Your Chance!!」と題した射的ゲームコーナーでは番組視聴者プレゼントも行われた。さらに新曲「HEART OF RAINBOW」を紹介するなど、ファンの声を反映させるかたちで番組が制作された。

軽妙に展開するトークスキルでラジオパーソナリティとしても知られ、フォークソングを題材にした番組ではMCを務める坂崎幸之助（Vo/Gt/Per）。ライブや番組ではさまざまなキャラクターに扮し、メンバー内ではいじられポジションで場を和ませる桜井。そして伝説の音楽番組『堂本兄弟』（フジテレビ系）のレギュラー出演を筆頭に、『ROCK ENTERTAINMENT 高見沢俊彦のロックばん』（TBSラジオ）ではギターを語り尽くす高見沢。この番組ではライブとはまた異なるバラエティに富んだ表情を三者三様で見せ、3人揃うとまた個々の番組とは異なるリラックスした雰囲気。『Come on! ALFEE!!』は、ライブはもとよりラジオやテレビなど、さまざまなメディアで培ったトークを武器にファンとともに作り上げてきた、バラエティの枠を超えたバラエティ／トーク番組。ライブとはひと味違うTHE ALFEEの一面に、きっとハマるだろう。

その最新作となる『Come on! ALFEE!! ～燦然(三千)と輝く、天(10)地創造のSeason10！事前に「バースデーメッセージ」をが募集され、多くのお祝いのメッセージが寄せられた。また、番組では『THE ALFEE 2025 日本武道館・大阪城ホールコンサート感想』も募集され、多彩なエピソードが集まった。Seasonをまたいで進行中の企画「50周年まで待てない!みんなで一緒に作ろうALFEE年表」は、Season9の時点で1990年まで進行しており、Season10ではどこまで年表制作が進むのかにも注目だ、第2回は2月14日、第3回は3月17日にスカパー！動画ストア「SPOOX」にて生配信が予定されている。

（文=榑林史章）