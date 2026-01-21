『ねずみのANDY』サガラ刺繍がかわいい「もこもこポーチ」
人気アーティスト・松本セイジ氏が描く『ねずみのANDY』から「もこもこ刺繍ポーチ」がカプセルトイにやってくる。
☆もこもこ刺繍が可愛いポーチのイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
「ねずみのANDY」が、もこもこ刺繍ポーチになってアイピーフォーのカプセルトイシリーズに登場！
「ねずみのANDY」はしっぽのないねずみの男の子。イラストレーター 松本セイジが描くアート作品のキャラクターとして誕生した。
いつもチーズのことで頭がいっぱいな食いしん坊のANDYの姿が、サガラ刺繍で表現。
立体的で思わず撫でたくなるような、サガラ刺繍のもこもこ感がポイントです♪
お持ち歩きのポーチにぴったりのサイズ感に加え、様々なシーンで使いやすい落ち着いた色合いも魅力。お手頃サイズのポーチは何個あっても役立つはず。
2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに展開されるので、ぜひこの機会にゲットしてみてね。
☆もこもこ刺繍が可愛いポーチのイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
「ねずみのANDY」が、もこもこ刺繍ポーチになってアイピーフォーのカプセルトイシリーズに登場！
「ねずみのANDY」はしっぽのないねずみの男の子。イラストレーター 松本セイジが描くアート作品のキャラクターとして誕生した。
いつもチーズのことで頭がいっぱいな食いしん坊のANDYの姿が、サガラ刺繍で表現。
立体的で思わず撫でたくなるような、サガラ刺繍のもこもこ感がポイントです♪
お持ち歩きのポーチにぴったりのサイズ感に加え、様々なシーンで使いやすい落ち着いた色合いも魅力。お手頃サイズのポーチは何個あっても役立つはず。
2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに展開されるので、ぜひこの機会にゲットしてみてね。