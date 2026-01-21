価格高騰の波は、新築分譲マンションのみならず賃貸住宅にも……。相場高騰の裏には何があるのか。新春ぶっちゃけ不動産座談会の第4回では、異常事態となっている賃貸市場について取り上げる。（聞き手／ダイヤモンド編集部 鈴木洋子）

座談会参加者●全宅ツイオールスターズ

ヘタレ社長 @hetare808ceo 賃貸仲介と賃貸管理を細々と営むヘッポコ社長

かずお君 @Kazuo57 3坪の飲み屋から千坪の老人ホームまで作る有活ブローカー

全宅ツイのグル @emoyino都心の不動産を中心に扱うブローカー

どエンド君 @mikumo_hk 専業の不動産投資家（大家さん）

「家賃を上げるなら解約する！」と出ていき

「他はもっと高い、取り下げて」と戻ってくる人が多い

――本日はヘタレ社長さんにご登場いただいて賃貸住宅市場についてお話を伺います。

かずお君（かずお）：今レジ（住宅）の賃料めちゃくちゃ高いですよね。ファンドの開発計画聞いて、家賃幾らで募集するの？って聞いたとき、のけぞりそうになります。でもそれでも決まるんだよな。

ヘタレ社長（ヘタレ）：ファンドが坪2万2000円とかで攻めてくるんですよ。どんな物件も、頑張ってれば数カ月待てば決まるみたいな状態。

――更新のとき、やっぱ家賃上げてくるんですか、賃貸オーナーの皆さんって今。

ヘタレ：そうです。20〜30％上げるとこもあります。「は？ 家賃を上げるなら解約します！」と言ってはみたものの、後から「他を探したらもっと高かったから、解約をやっぱり取り下げてください……。なんとかお願いします」みたいに戻ってくる賃借人も今すごく多い。

私の会社、賃貸仲介部門は成約単価が今まで15万4000円が平均だったんですよ。で、それが2025年第2四半期時点で19万円に乗った。今まで毎年、せいぜい上昇幅は5000円とか1万円とかだったのに、こんなに爆上がりしたのは初めて。

こういう状態だと、賃貸の営業マンのインセンティブも、昔よりも上がって稼げるようになっているところが多いんじゃないかな。

賃貸相場がなんかおかしくなってますよね。特に都心5区の千代田、中央、港、新宿、渋谷がメインで上がっていて、で、あとは目黒区なら東横線とか、品川区なら大井町、大森とか、江東区なら豊洲、清澄白河とかの人気路線やエリアが相場をさらに引き上げてる。

――前回までに話題になった分譲住宅のみならず、賃貸住宅も相場がむちゃ上がってるんですね。いったい何が原因なんでしょうか？

