◇プレミアリーグ ブライトン1ー1ボーンマス（2026年1月19日）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が19日、1―1で引き分けたホームのボーンマス戦にフル出場し、プレミアリーグ100試合出場を達成した。日本選手3人目の大台到達を通過点にW杯北中米大会（6月11日開幕）に向けて調子を上げていく。

三笘が世界最高峰の舞台で新たな足跡を残した。吉田麻也、岡崎慎司に続く日本選手3人目のプレミアリーグ100試合出場。参戦4季目で大台に達した日本代表アタッカーは「もっと早く達成したかった。通過点。もっと積み上げていかないと」と前を見据えた。

節目で存在感を示した。後半4分にペナルティーアークからゴール右上に惜しいシュート。終了間際には左サイドでパスを受け、仕掛ける動きで相手2人を引きつけた。ここからパス3本がつながって劇的な同点弾。パスミスでピンチを呼ぶ場面もあって「課題も多い。切り替えないと」と反省したが、左足首負傷からの復帰後、公式戦7試合目の出場で初めてフル出場した。

36試合に出た昨季は日本選手初のシーズン10得点。一方で今季は10試合欠場と浮き沈みを経験してきた。記録達成に「周りのいろいろな人たちのおかげでもある。（妻も）凄く支えになっている」と感謝しつつも「もっと理想は高かったが、難しい」と三笘。今後も高い目標を追う。