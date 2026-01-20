【海外旅行】オセアニアの村で「謎の植物めし」を注文→トロピカルな植物を想像したら予想外！日本の味に思わず爆笑【作者に聞く】
海外旅の醍醐味の一つと言えば、その土地土地の食べ物。オセアニアを旅する中で現地の人にすすめられた「植物を串に刺して煮込んだもの」の正体が意外すぎたというエピソードを紹介する。
漫画家の五箇野人さん(@gokayajin)は、『ゲッサン』(小学館)で連載中の『海外 縁にまかせて歩くだけ。』や、『つかれたときに読む海外旅日記』など、海外での体験を描く人気の作家だ。2024年2月に公開した漫画『海外の村の得体しれん植物めし。』では、いろんな意味で予想外な現地の食べ物、「たけのこの煮物」との遭遇を取り上げている。
X上では2400件を超えるいいねとともに、「たけのこの煮物とか一気に和食感ある」「見たい…あると伝えた時の紳士の顔」と反響を呼んだ同作。五箇野人さんのブログには、見慣れたたけのこが串に刺さっているという、異文化と親しみが混然一体となった実物写真も掲載されている。
「植物を串に刺して煮込んだもの」と説明されたとき、どんな料理が出てくるものと想像されていたか、五箇野人さんに尋ねた。
五箇野野人「常夏の島国だったのでここに着くまでも南国特有の植物や果物をたくさん見ていて、頭の中では完全にトロピカルな植物を想像していました」
■「意外性と懐かしさ」が混じり合った瞬間
たけのこの煮物という異国で聞くとは思わないようななじみ深い料理だが、改めてそのときの感想を尋ねると、五箇野人さんは以下のように語った。
五箇野人「東アジアのエリアならまだしも、そうではない場所でたけのこを食べる文化があること自体が完全に予想外でした。特にこのとき、日本から離れて数週間経ってたので、見た瞬間は意外性と懐かしさが混じり合った何とも言えない感覚になり思わず笑ってました」
海外旅ならではの、文化の意外な共通点に驚きと親しみを感じるエピソードだ。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
