Åß¤Î´ü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐ»³Æ»¤¬ÊÄº¿¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊÄ»³´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ»Î»³¡£¤½¤ó¤ÊÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤¦¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢ÉÙ»Î»³¸æÅÂ¾ì¥ëー¥È¤Î±ÇÁü¡£¶¯É÷¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤«¤¬¤ó¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î38ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò6¹çÌÜÉÕ¶á¤ÇÌµ»öÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¤Î»þ´ü¡ÈÊÄ»³´ü´Ö¡ÉÃæ¤ÎÉÙ»Î»³¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤È¤È¤¤1·î18Æü¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤¬Å¾ÅÝ¤·¤ÆÂ­¼ó¤ò¤±¤¬¡£ ¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤·¡¢¾ÃËÉ¤äµß½õÂâ¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£

¤³¤¦¤·¤¿µß½õÍ×ÀÁ¤¬¸å¤ò¤¿¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¸ý¤¬¤¢¤ë¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¿ÜÆ£»ÔÄ¹¤Ïº£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ä¡£

¡ÊÉÙ»ÎµÜ»Ô ¿ÜÆ£ ½¨Ãé »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÅÐ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âÈ³Â§À©ÅÙ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸©¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÁøÆñ»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢À©ÅÙºî¤ê¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢»þ¤Ë¡¢ºÇ°­¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¡£

12·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢²¼»³Ãæ¤À¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃËÀ­¤¬³êÍî¤·»àË´¡£

2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³¤ÎÍÍ»Ò¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»³ÄºÉÕ¶á¤ÇÂ­¤ò³ê¤é¤»¡¢³êÍî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ä¡£

¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¡ÖÉÙ»Î»³¤Î²Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂâ°÷¤¬Ã´²Í¤Çµß½õ¤·¤¿ÅÐ»³¼Ô¤òÈÂÁ÷¤·¤Æ¤¤
¡¡¤Þ¤¹¡×

ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Ë½»¤à53ºÐ¤ÎÃËÀ­¤òÁÜº÷¡£ÉÙ»Î»³²Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀÃËÀ­¤ò´Þ¤à3¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿»öÎã¤â¡£

¤Ê¤¼¡¢ÊÄº¿´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

»³Äº¤Ø¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ï¡¢Æ»Ï©Ë¡ Âè46¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÄ»³´ü´ÖÃæ¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢6¤«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¡£

¼Â¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÐ»³Æ»¤Î¤ß¡£ÅÐ»³Æ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤¤ÅÐ»³¤ÏË¡Åª¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÊÄº¿´ü´ÖÃæ¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÅÐ»³¤Ï¤É¤ì¤Û¤É´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÀ¶ÁÝÅÐ»³¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡¢¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¡¦Ìî¸ý·ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£

¡Ê¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¡¡Ìî¸ý ·ò »á¡Ë
¡Ö¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î»³¾®²°¤ÏÊÄ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÙ»Î»³ÅÐ¤Ã¤Æ¤Æ»³¾®²°¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£°­Å·¸õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¤±«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÄãÂÎ²¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÈÆ°¤­¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¶á¤¯¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÁÜº÷´ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¤È´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×

¤³¤¦¤·¤¿ÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢µÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µß½õÈñÍÑ¤ÎÍ­ÎÁ²½¤Ç¤¹¡£

2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¿ÜÆ£»ÔÄ¹¤¬¡¢ÊÄ»³´ü´ÖÃæ¤Îµß½õÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤¹¤ë¤è¤¦Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÎëÌÚÃÎ»ö¤ËÄó½Ð¡£

¡ÊÉÙ»ÎµÜ»Ô ¿ÜÆ£ ½¨Ãé »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ´í¸±¤òËÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë¡¤òÌµ»ë¤¹¤ëÂç¥Ð¥«¼Ô¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×

ÀÅ²¬¸©¤â¡¢µß½õÈñÍÑÍ­ÎÁ²½¤Ë¸þ¤±»³Íü¸©¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Îµß½õÈñÍÑ¤ÎÍ­ÎÁ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡£

¡Ê¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¡¡Ìî¸ý ·ò »á¡Ë
¡Ö»³ÅÐ¤ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤­¤¿ÁøÆñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅÐ»³¼Ô¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢°Â°×¤Ë¥ì¥¹¥­¥åー¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÍ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡ÊÊÄ»³´ü¤Ï¡Ë¤Ç¤­¤ì¤ÐÅÐ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¶¯¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÄ»³´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ì¥¹¥­¥åーÈñÍÑ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Î¤Ï"¤¢¤ê"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¡×

°ìÊý¡¢»³³Ùµß½õÂâ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ»³³Ù¥¬¥¤¥É¶¨²ñ¤ÎÉðÀîÍý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡£

¡ÊÆüËÜ»³³Ù¥¬¥¤¥É¶¨²ñ¡¡ÉðÀî ½ÓÆó Íý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¤â¤È¤â¤È»³³ÙÁøÆñ¤ÏÅÐ»³¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£·Ù»¡¤Îµß½õÁÈ¿¥¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù»¡¤¬µß½õ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Çµß½õ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÍ­ÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¾ÃËÉŽ¥·Ù»¡¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¤º¡£Ê¿Åù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×

°ìÉô¤Î»³¤ÎÁøÆñµß½õ¤À¤±¤òÍ­ÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÐ»³ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°Â°×¤ÊÅÐ»³¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ÊÉÙ»ÎÅÐ»³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤ë¤Ù¤­Êýºö¤Ï¡ÄÂÐ±þ¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£