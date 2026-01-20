この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「1月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」である氏原が、1月に発売された新商品を忖度なく評価している。

動画では、スナック菓子、カップ麺、アイスなど幅広いジャンルの新商品が登場。最初にレビューした山芳製菓の「ポテトチップス ビャンビャン麺味」について、サカモトは「美味い」と評価するも、氏原は「普通だね」「あんま味しなくないか？」と一蹴。一方で、岩塚製菓の「マシマシにら塩せんべい」は「美味いわ」と高評価を下した。

カップ麺のレビューでは辛口評価が続く。エースコックの「濃厚鯛白湯ラーメン」には「めっちゃ緑のたぬきっぽい」と独特の感想を述べ、日清食品の「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」については「ちょっと薄いな」と物足りなさを指摘。まるか食品の「ペヤング キムチ鍋風やきそば」にいたっては、「ダメかも」「食い応えがなかった」と酷評した。

最後に試食したダイナーの「3Dフルーツアイス」は、その見た目のインパクトで話題の商品。氏原は一口食べると、その味わいを「あざとい」と表現した。最終的に、氏原は今回のラインナップを「一番ダメでした今回」と総括し、偏食家ならではの厳しい視点が示された。

YouTubeの動画内容

01:16

まずはお菓子からレビュー開始
05:18

カップ麺3種を実食レビュー
12:42

カップヌードル二郎系の評価は？
16:29

ペヤング新作に「ダメかも」と酷評
19:04

話題の3Dアイスを実食「あざとい」

関連記事

伝説のすた丼屋、本当に頼むべきは“油そば”だった？偏食家が定番メニューを覆す高評価

伝説のすた丼屋、本当に頼むべきは“油そば”だった？偏食家が定番メニューを覆す高評価

 モスバーガーの高級店“モスプレミアム”を本音レビュー！「リピートしたい」と唸ったメニューとは？

モスバーガーの高級店“モスプレミアム”を本音レビュー！「リピートしたい」と唸ったメニューとは？

 ドンキのパスタソースは本当に美味い？偏食家が全10種ガチレビューで見つけた「当たり」はコレ！

ドンキのパスタソースは本当に美味い？偏食家が全10種ガチレビューで見つけた「当たり」はコレ！
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 非公開 1800 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube