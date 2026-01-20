この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「1月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」である氏原が、1月に発売された新商品を忖度なく評価している。



動画では、スナック菓子、カップ麺、アイスなど幅広いジャンルの新商品が登場。最初にレビューした山芳製菓の「ポテトチップス ビャンビャン麺味」について、サカモトは「美味い」と評価するも、氏原は「普通だね」「あんま味しなくないか？」と一蹴。一方で、岩塚製菓の「マシマシにら塩せんべい」は「美味いわ」と高評価を下した。



カップ麺のレビューでは辛口評価が続く。エースコックの「濃厚鯛白湯ラーメン」には「めっちゃ緑のたぬきっぽい」と独特の感想を述べ、日清食品の「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」については「ちょっと薄いな」と物足りなさを指摘。まるか食品の「ペヤング キムチ鍋風やきそば」にいたっては、「ダメかも」「食い応えがなかった」と酷評した。



最後に試食したダイナーの「3Dフルーツアイス」は、その見た目のインパクトで話題の商品。氏原は一口食べると、その味わいを「あざとい」と表現した。最終的に、氏原は今回のラインナップを「一番ダメでした今回」と総括し、偏食家ならではの厳しい視点が示された。