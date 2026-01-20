【figma 隻狼 DXエディション】 受注期間：1月20日～3月4日 8月 再販予定 価格：13,200円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 隻狼 DXエディション」を8月に再販する。受注期間は3月4日まで。価格は13,200円。

本製品は、ゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」より、隻腕の忍「隻狼」を、フロム・ソフトウェア完全監修のもと同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。2021年3月に発売された商品の再販品となる。

スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、作中のあらゆるシーンを再現可能で、要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保している。

表情は3D彩色を駆使しリアリティを追求した「睨み顔」が用意されているほか、付属品として「楔丸」「不死斬り」に加え「鉤縄」が付属。さらにDXエディションには「仕込み斧」「仕込み槍」「仕込み傘」など義手忍具のほか「鬼仏」「【死】エフェクトシート」が追加で付属する。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、特典として「おはぎ」が付属する。

「figma 隻狼 DXエディション」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「おはぎ」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約155mm

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。