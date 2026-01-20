＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】館内がどよめいた生田目「衝撃の立ち合い」

1トンを超えると言われる大相撲の立ち合い--頭からの突進で“ゴツ”と衝撃音が響いた一番に館内どよめいた。一瞬の出来事に「威力えぐい」「顔バーンで吹っ飛んだ」とファン騒然となった。

三段目二十八枚目・生田目（二子山）と三段目三十三枚目・竜鳳（音羽山）の一番。関取経験のある人気力士の生田目は立ち合い、頭から勢いよく突進していくと、“ゴツ”と鈍い響きとともにぶつかった竜鳳の顔が跳ね上がる事態に客席からはどよめきが沸き起こった。

その後、生田目は猛烈な攻めで一気に突き倒しを決めて勝利。全勝同士の対決だったが一方的な内容に観客も大歓声を上げた。生田目は無敗をキープし5連勝となる白星。敗れた竜鳳は1敗目を喫した。

生田目の強烈な当たりにABEMAの視聴者も騒然。「すんごい当たり」「えぐい当たりだったな」「すごいパワー」「顔バーンで吹っ飛んだ」「威力えぐい」と驚きの声が相次いだほか、中には「大丈夫か」とぶつかられた相手を心配するファンさえ現れた。（ABEMA／大相撲チャンネル）