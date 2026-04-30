Photo: 山科拓郎 この記事は2023年12月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。シリーズ累計の支援総額53,000,000円オーバーを達成、CAMPFIRE による「ベストガジェット・プロダクトキャンペーン 2022」にもノミネートされた「ウォッシャブルレザーバッグ」が大幅にサイズアップして再販売中です。その名もズバリ「ウォ