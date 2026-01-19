春巻きをつくったのに、なかに火が通る前に皮が焦げてしまった…。そんな経験はありませんか？ そんな方は、人気料理研究家・まるみキッチンさんの「3種のササミチーズ春巻き」レシピをチェック！ レンジを使って下ごしらえしたあとに少なめの油で揚げ焼きにするので、油の処理がいらないのもうれしいポイントです。

食べごたえもばっちり「3種のササミチーズ春巻き」

レンチンササミで生焼けの心配なし！ さっと揚げ焼きにしてアツアツをどうぞ。＜調理時間15分＞

【写真】味は三種類！

※電子レンジでの加熱時間は、調理時間に含まれません

●3種のササミチーズ春巻き

【材料（4人分）】

ササミ 8本（400ɡ）

酒 大さじ2

春巻きの皮 12枚

サラダ油 適量



〈ピザソース＋チーズ〉

A［トマトケチャップ大さじ4 顆粒コンソメスープの素、砂糖各小さじ1／2 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2（またはチューブ2cm）］

ピザ用チーズ 20ɡ



〈キムチ＋チーズ〉

白菜キムチ 80ɡ

ピザ用チーズ 20ɡ



〈青ジソ＋チーズ〉

青ジソ 4枚

ピザ用チーズ 20ɡ



【つくり方】

（1） ササミを手で割くようにひと口大にちぎり、同時に筋も取り除く。耐熱ボウルに入れ、酒をふってふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。取り出して水気をきる。

（2） ピザソース＋チーズ春巻きをつくる。春巻きの皮1枚に混ぜ合わせたAの1／4量を塗り、ササミの1／12量とチーズの1／4量をのせて巻く。巻き終わりは水でとめる。同様にあと3本つくる。

（3） キムチ＋チーズ春巻きをつくる。春巻きの皮1枚にササミの1／12量、キムチとチーズを各1／4量のせて巻く。巻き終わりは水でとめる。同様にあと3本つくる。

（4） 青ジソ＋チーズ春巻きをつくる。春巻きの皮1枚に青ジソ1枚をのせ、ササミの1／12量とチーズの1／4量をのせて巻く。巻き終わりは水でとめる。同様にあと3本つくる。

（5） フライパン一面に広がる程度の油を入れ、弱めの中火で熱する。（2）、（3）、（4）を両面色よく揚げ焼きにする。

［1人分510kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください