「日本の不動産開発は行き詰まっている」モハP氏が名鉄名古屋駅開発の見直しから読み解く“建設費高騰”の深刻な影響

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」を運営するモハP氏が、「【不動産】名鉄8800億円名古屋駅開発プロジェクトを見直し！延期や中止が頻発する日本の不動産開発！」と題した動画を公開。名鉄の名古屋駅前再開発計画の見直しを切り口に、建設費高騰などを背景に日本の不動産開発が行き詰まりつつある現状について警鐘を鳴らした。



動画でモハP氏は、名古屋鉄道が発表した総工費8800億円にのぼる名古屋駅周辺の再開発計画が、見直しを余儀なくされた件に言及。この巨大プロジェクトは、名鉄ビルなど6棟のビルを一体で開発する壮大な計画だったが、「ゼネコンが人材の確保が難しいことから施工が困難」という理由で入札に参加せず、計画の見直しに至ったと解説した。背景には建設資材や人件費の高騰があり、工費が当初の見積もりから倍増する可能性が示されたことで「ゼネコン側が引き受けられない」状況になったと指摘する。



さらに、この問題は名古屋に限った話ではないとモハP氏は語る。JR博多駅の「空中都市プロジェクト」が費用高騰を理由に中止に追い込まれ、JR九州が87億円の特別損失を計上した事例を紹介。ほかにも、中野サンプラザや津田沼駅前、渋谷スクランブルスクエアの一部など、全国で同様の計画見直しや延期、中止が頻発している実態を明らかにした。



こうした状況は、かつてのバブル崩壊後に類似しているという。1993年に開業した横浜ランドマークタワーは、その後長らく日本一高いビルの座を維持したが、それはバブル崩壊で他の大規模開発が停滞した結果であったと分析。現在の建設費高騰が賃料収入の伸びを上回り、不動産開発の採算性が悪化している現状は、鉄道会社をはじめとするデベロッパーの開発意欲を削ぎ、日本の都市開発が長期的な停滞期に入る可能性を示唆していると締めくくった。