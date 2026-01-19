半世紀ぶりに月周辺を有人飛行する「アルテミスII」の宇宙船に乗せる名前をNASAが募集中！

アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」における最初の有人ミッション「Artemis II（アルテミスII）」。

このミッションでは、NASA（アメリカ航空宇宙局）の大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」で打ち上げられた新型有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」が、4名の宇宙飛行士を乗せて月周辺を飛行します。

【▲ ケネディ宇宙センターでVABから39B射点へとロールアウトされるArtemis II（アルテミスII）ミッションのSLS（Credit: NASA/Keegan Barber）】

月着陸こそしないものの、人間が搭乗した宇宙船で月周辺を飛行するのは、1972年12月の「Apollo 17（アポロ17号）」以来およそ半世紀ぶり。そんなArtemis IIミッションのOrion宇宙船に乗せる名前を募集するキャンペーンを、NASAが実施中です。

あなたも自分の名前をOrion宇宙船に乗せて、月周辺へ送り出してみませんか？

締切は、アメリカの現地時間で2026年1月21日まで。時差はありますが、日本でも「1月21日まで」と憶えておくのが確実です！

まずはNASAのキャンペーン特設サイトにアクセス！

キャンペーンへの申し込みは、NASAが開設した特設サイト（https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/）で行います。スマートフォンとPCのどちらからでもアクセス可能です。

【▲ スマートフォンのブラウザでNASAのキャンペーン特設サイトにアクセスした場面。下のほうに入力欄の一部が見えている】

【▲ PCのブラウザでNASAのキャンペーン特設サイトにアクセスした場面。下のほうに入力欄が表示されている】

入力するのは名前・苗字・パスコードのみ

アクセスしたら、入力欄の「FIRST NAME」に名前、「LAST NAME」に苗字、「PIN CODE」に4桁〜7桁の数字（パスコード）を入力します。PIN CODEは後述する搭乗チケットの画像を後で再表示する時に必要なので、忘れないようにしておきましょう。

入力し終えたら、最後に「SUBMIT」をタップまたはクリックしましょう。ちなみに、登録した氏名はSDカードに保存した上で、Orion宇宙船に搭載されるということです。

【▲ 入力項目は「FIRST NAME（名前）」「LAST NAME（苗字）」「PIN CODE（4桁〜7桁の数字）」の3つのみで、メールアドレスや電話番号は不要】

【▲ 各項目を入力し終えたら「SUBMIT」をタップまたはクリックする（※画像のPIN CODEは説明用の見本です）】

手続きが完了したら搭乗券をダウンロード！

すると、参加への感謝の言葉とともに、搭乗券の画像が表示されます。これで手続きは完了です！

券面には登録した人の氏名をはじめ、ロケットや宇宙船の名称、同乗する宇宙飛行士の氏名の他に、「発射場：ケネディ宇宙センター、フロリダ」「目的地：月周辺」といった情報も英語で記されています。飛行機をよく利用される方にはおなじみの雰囲気ではないでしょうか。

搭乗券の画像は、タップするとスマホやPCにダウンロードできます。SNSでシェアしたり、しっかりバックアップ保存できるのが嬉しいです。

【▲ 搭乗券が表示されたら登録完了。券面をタップすると画像をダウンロードできる】

【▲ ダウンロードした搭乗券の画像。大切に保存しておこう！】

搭乗券をもう一度表示するには？

搭乗券の画像をもう一度表示させたい時は、キャンペーンサイトにアクセスし直して、入力欄の下のほうにある「Already signed up? Search for your account here.」をタップまたはクリックしましょう。

すると、発行済みの搭乗券を検索する画面が表示されます。登録したFIRST NAME・LAST NAME・PIN CODEを入力して「SEARCH」をタップまたはクリックすると、搭乗券を再表示することが可能です。

【▲ 登録時に入力した情報を改めて入力することで、搭乗券を再表示することも可能】

打ち上げは早ければ日本時間2026年2月7日！

なお、ケネディ宇宙センターでは打ち上げリハーサルに向けて、Orion宇宙船を搭載したSLSを射点へ移動させる作業（ロールアウト）が日本時間2026年1月17日から18日にかけて実施されました。

Artemis IIの打ち上げは、早ければアメリカ東部標準時2026年2月6日21時41分（日本時間7日11時41分）から120分の間に行われます。

Artemis計画初の有人月面着陸を行う次のミッション「Artemis III（アルテミスIII）」に向けた有人飛行試験として、重要な位置付けとなるArtemis IIミッション。無事の帰還への願いと、自分の名前も乗っているという喜びを胸に、みなさんも一緒に見守りましょう！

