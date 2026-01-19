志布志市志布志町志布志の志布志駅--。

【画像】まるで南の果てのような…ナゾの駅「志布志」を写真で一気に見る（全54枚）

常人ならばあっけなくゲシュタルト崩壊を起こしてしまいそうな、そんな駅があるという。その場所は九州の南東の端っこ、鹿児島県は大隅半島の付け根だ。もうひとついえば、JR日南線の終着駅でもある。

宮崎駅から実に2時間半以上。まるで南の最果てのような、そんなところに志布志駅。上から読んでも下から読んでも志布志駅。

多少遠かろうが、気になるならば行くべし……。そんな編集氏の声に押され、はるばる東京から志布志駅を目指したのである。



ナゾの駅「志布志」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾの駅「志布志」には何がある？

志布志駅に通じるJR日南線は、宮崎駅から日向灘沿いを南に走るローカル線だ。途中には“鬼の洗濯岩”で知られる青島や、古い城下町の風情が残る飫肥、洞窟内に本殿のある鵜戸神宮、御崎馬が暮らす都井岬などがある。宮崎県南部を代表する観光地が目白押しのレジャー路線といっていい。

だから日南線はほとんど宮崎県内を走っている。ただ、最後の最後でちょっとだけ県境を跨いで鹿児島県に入る。

そしてほどなく終点の志布志駅。大隅半島の付け根に位置するこの駅は、他に鉄道のまったく通っていない大隅半島の玄関口なのだ。

南国ムードあふれる駅前

日南線に乗ってそれまで辿ってきた駅々は、どこも南国ムードに溢れている。

その終点なのだから、志布志駅とて南国ムードに満ち満ちて。駅前の通りを渡った先にはソテツの大木も植えられていた。

ただ、終着駅としての志布志駅は寂しいものだ。

ホームは1面1線、つまり到着した列車が折り返すだけだ。やってくる列車の数も、1日にたったの8本しかない。2026年3月にはさらに2本減ってしまうという。

つまり日南線と志布志駅は、途方もないほどのローカル線とその終着駅なのである。

乗客は鉄道ファンばかり？

宮崎駅から2時間半以上乗ってきた列車の中も、志布志駅に到着する頃には2〜3人くらいしか乗っていない。それもみな、鉄道ファンか何かなのだろう。志布志駅に着くやいなや、カメラを構えてあちらこちらで写真を撮っていた。

ローカル線の旅にはどうしても旅情を求めたくなるものだ。が、地元の人がひとりも乗っていなくて、数人の鉄道ファンだけという有様ではいささか旅情にも事欠くというものだ。

まあ、かくいう筆者も旅情を台無しにしている張本人なのですが。

志布志のまちを歩いてみる

さて、改めて志布志駅だ。駅舎こそ三角屋根でかわいらしい形をしているものの、観光案内所が入っているだけで駅員さんはひとりもいない。

駅の脇には野外ステージを設えた大きな広場。ここで町のイベントなどをやるのでしょうか。ゆるキャラが来たりして。

駅前からはまっすぐ西に向かう大通り。駐車場や商業施設のサンポートしぶしアピアがあり、その並びにはホテルや公園などが続く。

志布志駅の駅前は、飲食店や雑居ビルがひしめくような市街地ではなく、どこか殺風景で大味な、そういう風景が広がっている。

徒歩数分ですぐに海

大味な印象は、駅前から海にかけての一帯を歩いても変わらない。

駅前の道を南に歩くと大きな公園があり、それを過ぎたらすぐに港湾部だ。

道沿いには倉庫が建ち並び、走っているのは大きなトラックばかり。志布志湾に注ぐ前川の河口を挟んだ向こうには、大量の丸太が山積みになっている。日南線でも通ってきた宮崎の飫肥は、江戸時代以来の杉の名産地。志布志の港から出荷しているのだろうか。

志布志港は中核国際港湾でもあり、外貿コンテナ船や国際フィーダー船が台湾や韓国、中国などと行ったり来たり。週に8便もの定期船がある。日本を代表する港のひとつといっていい。

観光色の強い日南線沿線のそれまでの町とは違って、志布志の町は産業都市、港湾都市なのだ。

はるばる大阪から来た船の姿が

そんな港の中に、どこかでみたことのあるような船が停泊していた。

船体に大きな太陽が描かれた、「さんふらわあ」。貨物船がほとんどの志布志港にも、大阪と結ぶ旅客船が就航している。1977年以来の伝統航路だ。

貨客とも、志布志はどこまでも“港町”というわけだ。

かつては交易の中心地として栄えた

歴史的にも、志布志は港とともに歩んできた。

大隅半島は、平安時代末に都城を本拠として開かれた巨大な荘園・島津荘の一部だった。島津荘の地頭職を足がかりに勢力を伸ばしたのがのちの薩摩藩主家・島津氏だ。志布志はそんな島津荘、そして島津領の外港として発展することになる。

島津氏が南九州から九州全域にむけて領土を広げ、明国との交易もしていた戦国時代。また幕府にナイショでこっそり琉球などと密貿易をしていた江戸時代。志布志はそうした時代の交易の拠点となって、「志布志千軒の町」と言われるほどに栄えたという。

そうした往年の輝きが、志布志港にも受け継がれているというわけだ。

一方、中心市街地はどうなのか。とうぜん、江戸時代には多くの商人が行き交う賑やかな町だったのだろう。

かつての中心市街地には何があるのか

きっと商家が軒を連ねていた志布志のメインストリートは、いまでは国道220号に引き継がれている。

国道220号は宮崎から日南線に沿って志布志まで、そして大隅半島を横断してゆく国道だ。

志布志の町中では、駅のすぐ北側を東西に通っている。

すぐ北には、中世には志布志城があった城山が迫り、南側には海が広がる志布志の町。その間の細長い平地部に国道220号が通り、ギュッと市街地が詰め込まれている。ちなみに港湾部はほとんどが戦後の埋立でできたエリアだ。

国道沿いに「銀座街」を発見

さて、そんな国道220号沿い。いかにも歴史がありそうな商店やビルがあり、また九州ではおなじみのファミレス・ジョイフル、小学校や高校までが並んでいる。

少し北側に入ったところには志布志市役所もある。駅の西側、国道との間の一角はスナックのひしめく歓楽ゾーン。「銀座街」などとアーチを掲げたスナック長屋もある。

志布志市は人口2万8000人程度の小さな町だ。それでもいくつか駅の周りにビジネスホテルがあるあたり、港の関係でここに来る人も多いのだろう。

夜の銀座街もさぞかし賑わうに違いない。かつては中心部に桜デパートまであったというから、昭和の志布志も千軒の町とまでは行かずとも、なかなか活気に満ちた港湾都市だったのだ。

地図から消えた2つの路線

さすがにいまの志布志、町中を歩く限りはそれほどの活気は感じない。それでも国道を走るクルマは多く、道沿いにはファミレスからホームセンターまでが揃っている。千軒の町の面影はかろうじて、といったところだろうか。

水陸交通の要衝として栄えた、鹿児島県東端の町・志布志。だから志布志駅は、かつて鉄道においても重要なターミナルだった。いまは1日8本の日南線だけになってしまったが、かつては他に2路線が乗り入れていたのだ。

ひとつは、大隅半島を横切って鹿屋や垂水に向かう大隅線。もうひとつは、北に向かって山を越え、都城とを結ぶ志布志線。全盛期には機関区も置かれ、蒸気機関車が行ったり来たりしていた大ターミナルだった。

きっと、志布志港の貨物を列車に積み替えて運んだこともあったろう。志布志駅は文字通りの、大隅半島の玄関口だったのである。

いま、機関区の跡はすっかり消えて、鉄道記念公園になっている。大隅半島で活躍したという蒸気機関車も展示されていた。

訪れたのがちょうど年末、クリスマス。おかげでイルミネーションが取り付けられて妙に華やいでいたが、もしかしたらそれは機関区のあった時代の志布志駅の輝き……なのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

〈雑草に埋もれたレール跡、旧日本軍が残した塹壕、プツンと切れた高架まで…大隅半島から39年前に消えた「志布志線」の痕跡をたどる〉へ続く

（鼠入 昌史）