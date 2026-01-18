コート着るより“こっち”かも！【ZARA】大人のスタメン候補♡「パフジャケット」

大人コーデのスタメンとして活躍させるアウターを探しているなら【ZARA（ザラ）】をチェックするのが近道かも。今回は、コートよりカジュアルに着やすいパフジャケットに注目。大人に似合う上品なデザインをピックアップしました。華やかに冬ムードを演出しつつ、防寒も叶えてくれそうです。

トレンド大本命！ リボンステッチが華やかなジャケット

【ZARA】「ボウディテール パフジャケット」\6,590（税込）

リボンのステッチが可愛らしく、女性らしさもまとえそうな中綿ジャケット。ブラックなので甘すぎず、大人も着こなしやすいはず。ノーカラーなのでマフラーやストールを巻きやすいのもポイントです。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、フレアスカートともワイドジーンズとも好相性。

すっきり見えする切り替えデザインのジャケット

【ZARA】「コントラストパフジャケット」\7,990（税込）

中綿入りのアウターは着膨れが心配……という人におすすめなのが、切り替えデザインですっきりと見えそうなパフジャケット。ウエストがシェイプしたように見えるのが魅力です。フロントのポケットは裏地がフリースになっており、つい冷えた手を入れたくなりそう。上品なエクリュ、クールなブラックの2色展開です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M