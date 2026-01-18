Bリーグオールスターゲーム2026はB.WHITEが勝利…地元出身の田中大貴がMVP獲得

1月18日、長崎ヴェルカのホーム・ハピネスアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』最終日のメインイベントとなる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が開催され、B.WHITEがB.BLACKを133－122で下した。

第1クォーターはオールスターらしい激しい点の取り合いとなった。B.WHITEはザック・オーガストのダンクや渡邊雄太のフィニッシュで得点を重ねる一方、B.BLACKも富永啓生が立て続けに3ポイントシュートを沈めて応戦。互いに主導権を譲らぬ展開の中、B.WHITEは田中大貴の外角シュートなどで40－39と1点リードして最初の10分を終えた。

第2クォーターに入ると、B.WHITEが徐々にペースを掌握する。前半から得点を重ねた田中を軸に、ジョシュ・ホーキンソンの3ポイントシュート、オーガストの豪快なダンクが続き、32－20とこのクォーターを制してリードを二桁に広げて折り返した。

後半はB.BLACKが反撃に出る。第3クォーターは富永が連続して3ポイントシュートを成功させ、B.BLACKが34－22と点差を詰めた。B.WHITEは我慢の時間帯となったが、リードを失うことなく最終第4クォーターへ入った。

最後の10分は再びB.WHITEが要所を押さえた。オーガストのインサイド得点やホーキンソンの長距離砲で流れを引き戻すと、終盤には田中が勝負どころで存在感を発揮。試合終了と同時に3ポイントシュートを沈め、ブザービーターで勝負を締めくくった。

B.WHITEは田中が29得点を挙げ、3ポイントシュートを9本成功。この活躍が評価され、今大会のMVPに選出された。オーガストは18得点、渡邊は14得点、ホーキンソンは11得点、岡田侑大は10得点を記録した。

一方のB.BLACKは富永が31得点をマーク。3ポイントシュートを9本決めるなど強烈なインパクトを残し、MIP賞を受賞した。

■試合結果



B.BLACK 122－133 B.WHITE



BLACK｜39｜20｜34｜29｜＝122



WHITE｜40｜32｜22｜39｜＝133

【動画】田中大貴がブザービーターを決め、MVPを確実なものに