1月5日に行われた社会派映画『安楽死特区』の完成披露上映会に女優の高橋惠子（70）が出席。監督を務めた夫の高橋伴明氏が「軽い脳梗塞で入院中」と明かし、代わって挨拶に立った。

【画像】妊娠する女子高生、17歳で結婚する妻も…高橋惠子（70）が演じてきた“波瀾万丈すぎる役柄”を一気に見る

「作品をプロデュースした惠子は、観客に『何を大事に生きるかを感じて欲しい』と語った」（映画記者）



昨年女優生活55周年を迎えた高橋

「脱ぐ女優」と揶揄された若手時代

小6で北海道から一家で東京に移り住んだ高橋。スカウトされ15歳で女優デビュー。関根恵子の名で主演した『高校生ブルース』で妊娠する女子高生役、同年に出演した『おさな妻』では17歳で結婚する役を好演。ゴールデン・アロー賞新人賞を受賞した。

「大人びた顔と透き通るような白い肌で見る人を魅了。ヌードも厭わぬ度胸と天性の演技力で映画界を席巻した。『脱ぐ女優』と揶揄されても『本物の女優になる』とバネにした」（映画関係者）

1年半で7本の映画に出演。72年、ドラマ「太陽にほえろ！」の婦人警官・シンコ役で茶の間にも認知された。18歳で家を建て家族を支えたが、「年に休日は3日。新居は寝るだけ」のハードスケジュールに心のバランスを崩しダウン。77年、休業し飛騨山中で隠遁生活を始めた。

「自殺も考えた関根は20歳から2年近く付き合っていた作家の河村季里氏と野菜を作るなどして暮らしたが、生活資金も尽き2年で復帰した」（芸能記者）

復帰舞台公演を目前に失踪。河村氏と“愛の逃避行”へ…

79年、復帰舞台公演を目前に失踪。河村氏との「愛の逃避行」の行く先はタイのバンコクだった。

「報道番組が髪を切り金髪に染めた関根と彼を発見したが、アジア各地を転々と逃げ回り、4カ月後に帰国。1年後に別れを決意。謝罪会見を開き、ドラマの愛人役で女優復帰した」（同前）

封印していたヌードも復活。にっかつロマンポルノ『ラブレター』の主演に合わせ、ヌード写真集も出版した。82年、伴明監督の『TATTOO〈刺青〉あり』に主人公の恋人役で出演。映画への情熱に共鳴した監督と27歳で結婚。

「精神的に不安定だった彼女を支えた監督に関根は『一緒にいて元気になれる』と絶大な信頼を寄せていた」（女性誌記者）

48歳でおばあちゃんに

結婚を機に高橋惠子に改名。「もう脱がない」と脱ヌードを心に決め、その後2人の子供を出産。郊外に豪邸を建て48歳でおばあちゃんになった。

「一時、実母、娘夫婦と4人の孫に10匹の犬と暮らしたが、今は夫婦でマンション暮らしです」（同前）

昨年、夫が監督した『「桐島です」』に出演を直訴し、謎の女役、今年1月期ドラマ「ラムネモンキー」では認知症の母親を演じるなど、今後も女優として一肌脱いでいく予定だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）