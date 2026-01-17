待ってた！ 待ってたーーーッ！【ユニクロ × JWA】冬 → 春まで頼れる♡「ブルーシャツ」

冬コーデにマンネリを感じ始めた今の時期、爽やかな「ブルーシャツ」が気分を変えてくれるかも。きちんと感と抜け感を両立しやすく、冬から春へのスイッチアイテムとしてもおすすめです。そこで今回は【ユニクロ】×【JW Anderson（ジェイダブリュー アンダーソン）】のブルーシャツをご紹介。1枚でもレイヤードでもサマになりそうです。

端正で軽やかに着られそうなチェック柄シャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ ／ チェック」\3,990（税込）

ショート丈のブルーシャツに、チェック柄をのせたこちら。シャツのきちんと感はそのままに、爽やかな軽やかさを感じられる一枚です。セーターやスウェットシャツのインナーとして即戦力に、1枚で着れば一気に春ムードへ。ジーンズ合わせでもきれいめにまとまりやすく、通勤にも休日にも活躍しそう。

春コーデの羽織にも使えるブルーシャツ

【ユニクロ】「デニムシャツ」\3,990（税込）

春に向けて持っておきたいのが、羽織としても使いやすい「デニムシャツ」。「すっきりと着こなせるレギュラーフィット」（公式サイトより）で、サマ見えが狙えます。スウェットシャツの下に忍ばせたりタートルネックトップスに重ねたりできる、着回し力も魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M