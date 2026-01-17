「イメージが悪いし信用できない」小川晶市長の“圧勝”の裏で、前橋市民が明かした「不安」

前橋市民が明かしたホンネ

部下である職員との「ラブホテル密会問題」により市長が辞職したことで行われた前橋市長選挙。勝利したのは当の本人である小川晶前市長（43）だった。投票が締め切られた直後の午後７時時点、開票率０％での当選確実が出る、いわゆる爛璽軋任銑瓩任琉犠，世辰拭

「２位の丸山彬氏（40）に１万票以上の差をつけての当選でした。当選後には『働いて働いて皆さんに結果でお返ししていきたい』と、高市早苗首相の流行語を引き合いに、抱負を語りました。一方、ラブホ密会について、説明責任を十分に果たしたとは言い難い。不倫疑惑は残ったままでの再選に、疑問の声も上がっています」（前橋市政関係者）

当の前橋市民はどう考えているのか−−。投票日当日、有権者の男女20人に声をかけたところ、８人が小川氏に票を投じたと明かした。他の候補に投票したのは12人だった。

支持者からは「市長としての１年９ヵ月の実績」と「人柄」を評価する声が上がった。小学生の子供を持つ父親は、「小学校の体育館へのエアコン導入を推進したり、目に見える実績を上げてくれた」と話し、子供２人を連れて街頭演説を聞いていた主婦は、「あの騒動もしっかりと謝罪しています。許しましょうよ、という気持ちで応援しています。次も任せたい」と答えていた。

40代の男性は「子育て支援の政策をかなりスピーディに実現させたりと実績を上げてくれた事が今回投票した一番の理由です。ああ言う事件はありましたけど、もう１回チャンスをあげるのでしっかりとやって欲しいです。期待しています」と足を止めて熱く話してくれた。それ以外にも「要望をぶつけた時にすぐにお返事してくださるので支持します。自分の周りでも選挙が近づくにつれて小川さんを評価する声が増えてきたと感じていました」と話す市民もいた。

一方で、ラブホ密会報道を看過出来ない市民がいるのも事実。夫婦共に小川氏以外に投票したと話す50代の男性は「イメージが悪いし信用が出来ない。また任せるのはどうかと思います」と話し、「小川さんには投票しないよ！税金で食べている公人が、ああ言うふざけた事をしたらダメだよ」と語気荒く話す高齢者もいた。一人で投票に来た高齢女性は「元々弁護士さんなのに、たとえやましいところが無いとしても、また立候補するなんて許せません。絶対許せません」と強い口調で話していた。

娘と投票に来ていた主婦は「ああ言うみだらな話題が出る人が嫌いなんです。あんな人ではなく他の人にお金を使ってもらいたいです」と話し、娘さんも「なんか市民を馬鹿にしてるのか、と感じてしまいます。腹が立ちますね」と親子で強い拒否感を露わにしていた。さらに「話題が話題だけに感覚的に支持出来ないですね。小川さんがやっていた時に前橋が良くなったと言うイメージも無かったですから」と拒否反応を見せる人もいた。

小川氏が圧勝したのは、有力な対抗馬がいなかったことが一因として挙げられる。小川氏に投票した人でも、「もっと良い候補が他にいれば」という声を漏らす人がいたほどだった。

対抗馬がいなかった

前出の市政関係者が、勝利の裏側を明かす。

「これほど大差がついたのは丸山候補がほとんど無名だったことに加え、利権政治への市民の強い拒否感情があった。そもそも前回の市長選で小川氏が初当選した背景には、自民党群馬県連の裏金問題や官製談合事件での副市長逮捕など、政治とカネを巡る不祥事が相次いだことが影響していた。

丸山氏は、表向きは公認も推薦もなかったが“山本一太県知事（67）推し”で自民党候補であることはバレバレ。結果として“小川氏VS.無所属の丸山氏”ではなく、“小川氏VS.山本県知事＝自民党の利権政治”の構図になっていた。そこへの反発が大きいのです」

自民党色が強く出ることを嫌った丸山陣営には、山本知事の応援に関して、「ま

さか断るわけにもいかないし……」と頭を抱えている幹部もいたという。

「選挙期間中の１月８日、丸山氏の決起集会に応援弁士として登壇した山本知事は、『丸山候補が当選すれば、県民会館の存続を検討する』といった趣旨の発言をした。県民会館は前橋市内にあり、市民にとって文化の中心地。老朽化により取り壊しが検討されているが、その県民会館を盾にするような姿勢には、批判が相次ぎました。陣営関係者からは、『せっかく無所属で出馬したのに……来てほしくなかった』といったホンネが漏れていました」（地元紙担当記者）

かくして再選を果たした小川氏だが、市政運営は前途多難だ。昨年11月に主要７会派が、不信任決議案を引き合いに辞職勧告を行っている。全市議の８割以上となる市議32人が所属しており、市議会との関係は破綻したままだ。山本知事との関係も冷え切っており、反対派の市民からは「本当にまともな市政運営ができるのか」との不安も聞かれた。

難しい舵取りが続くことになる。