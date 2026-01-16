Æü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¡È¼ÖÃæÇñ¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×ÅÐ¾ì¡ª 2ÎóÌÜ¡Á²Ù¼¼¤¬¡È¹¡¹¥Ù¥Ã¥É¡É¡õÂÑ¿åÀ¸ÃÏ¤ÇÄ¶²÷Å¬¡ª ¡ÖROCK CREEK ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸
ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ
¡¡ Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ROCK CREEK ¡Ê¥í¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡ÖROCK CREEK¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¼ÖÃæÇñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ROCK CREEK¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆü»º¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2·î27Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëROCK CREEK ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¹Ô·¿¤Î4ÂåÌÜ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯8·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼ROCK CREEK¤Ç¤¹¡£
¡¡½éÂå¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¥¿¥Õ¥®¥¢¡×¤ÎDNA¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤äËÉ¿å¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤«¤é²Ù¼¼Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢²Ù¼¼¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¹Å¼Á¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤¬»ý¤¿¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÂÑ¿åÀ¤ª¤è¤ÓÙû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿CORDURA¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥·¡¼¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÍÏ´ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥é¥Ð¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ËÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤òÅ¸³«¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊµÙ·Æ¤ä½ÉÇñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½À¤È¡¢¹â¤¤ÀÑºÜÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤SUV¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ä¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò³È½¼¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£