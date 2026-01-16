97ºÐ¤Ç¸º±ö¤â¤»¤º¡Ä¡Ö¤Ä¤è¤Ä¤èÏ·¿Í¡×¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾à¶ÃØ³¤Î¶Ú¥È¥ì¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼á¤Ë¾×·â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö´ÎÂ¡¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡ÖÀ¸Ì¿¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¿·Ç¯Áá¡¹¶Ú¥È¥ì¤«¤é¤ÎÊ¬¸ü¤¤Æù¡Ä
¡¡¿ô¡¹¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿97ºÐ¤ÎÈ¯ÌÀ²È¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿·Ç¯¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¶Ú¥È¥ì¤Î¸å¡¢¸ü¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¤ò´ä±ö¤Ç¿©¤¹¡£ ÈþÌ£¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾¤³¤È¡¢È¯ÌÀ²È¤ÎÃæ¾¾µÁÏº¤µ¤ó¡£¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤¡¡¤µ¤¶¤ó¤«¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Î¿©Íß²¢À¹¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤²¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö97ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¸º±ö¤â¤»¤º´ä±ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ªÇ¯´ó¤ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤È¤«¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡ÖÆù¤¬¿©¤¨¤ë¸ýÆâ´Ä¶¤È°ßÄ²¤À¤«¤éÄ¹À¸¤¡×¡Ö´ÎÂ¡¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Ò¤È¥±¥¿À¸¤Þ¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êÀ¸Ì¿¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Ä¤è¤Ä¤èÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£