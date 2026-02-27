発明家・実業家のドクター・中松氏（97）が25日、自身のXを更新。「今日も特許二件取れた」と報告した。【写真】「特許庁」の封筒を手に誇らしげな表情を見せる97歳のドクター・中松灯油ポンプ、フロッピーディスクなど数々の発明で知られ、「人々を笑わせ、そして熟考させてくれる研究」を対象に与えられるイグ・ノーベル賞を受賞した経験を持つ中松氏。2014年6月には、13年12月に「導管がん」と診断され、「余命は2015年末ま