ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤ªÊõ¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂçË½Íî¡¡£³²¯£±£·£°£°Ëü±ß¤Î¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤ê¶¥Çä¤Ç£´£¶£°£°Ëü±ß¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ºòÇ¯£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿£³ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÆ¶¥Çä²ñ¼Ò¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡×¤Ç£²£¹Ëü£²£¸£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£´£¶£´£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡Ö²¿É´Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ï·ë¶É£¶·å¤Î¶â³Û¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±»æ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£±£¶Æü¤Ë¡Ö¡Ê½ÐÉÊ¼Ô¤Î¡Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤µ¤ó¤Ï£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³²¯£±£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Î¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤Ã¤Æ¶¥Çä¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤â¤Î¤ÇÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÍî»¥¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£³Æü¤Ë³«»Ï¤·¡¢£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿£²ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¶¥Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£·Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£²£¸£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³ËÜÌÜ¤Ï¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤·¡¢¥±¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÇä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Í£Ì£Â¤¬ËÜÊª¤ÈÇ§¾Ú¤¹¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Íî»¥³Û¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£°Ëü¥É¥ë¤Î£±£µ¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤ºàÂçÂ»á¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬£²£´Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡½£µ£°ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤ÎËÜÎÝÂÇ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ£´£³£¹Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤µ¤ó¤Î¶»Ãæ¤Ï¡Ä¡£