¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖiPad (A16)¡×¤ä¡ÖiPad mini(A17 Pro)¡×¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
iPad (A16)
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Apple¤Î¡ÖiPad (A16)¡×¤ä¡ÖiPad mini(A17 Pro)¡×¤Ê¤É¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ー¥Üー¥ÉÉÕ¤¥±ー¥¹¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖiPad (A16)¡×11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè10À¤Âå¤ÎiPad¡£¥¤¥¨¥íー¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー¤Ê¤É¤Î¥«¥éー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï128GB¡¢256GB¡¢512GB¤Î3¤Ä¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖiPad mini(A17 Pro)¡×¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£iPad mini¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆApple Intelligence¤äApple Pencil Pro¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
iPad mini(A17 Pro)
HETHOT iPadÍÑ ¥ー¥Üー¥ÉÉÕ¤¥±ー¥¹