¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏCÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹áÀî¿¿»Ê¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ê37¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¤ÈÆâÅÄ»á¤Ï¶¦¤Ë06Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¶¦¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤·¡¢14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¡£¹áÀî¤Ï23Ç¯¤Ë¸ÅÁã¡¦CÂçºå¤ËÉüµ¢¡¢º£Ç¯¥×¥í21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤«¤é¡Ö¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤í¤½¤íÌµÍý¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿ÈÂÎ¤ÇÌµÍý¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢23Ç¯9°Ì¡¢24Ç¯10°Ì¡¢25Ç¯10°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔ¿¶¤òÈ¿¾Ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤«¡¢ºÇÄã¸ÂÄÞº¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£