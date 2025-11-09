クリスタル・パレスで２年目を迎えた鎌田大地は、昨シーズンの不調が嘘だったかのように好調を維持している。プレミアリーグの水に慣れた今季は主にボランチを担い、ゲームをコントロール。鋭いパスを連発し、チームの攻撃を司っている。現地での評価も高い。９月に続いて10月も２か月連続でチームの月間MVPに輝いているのがその証左だ。昨季からの“変貌”に驚きを隠しきれないのが韓国メディアだ。『スポーツ朝鮮』は「