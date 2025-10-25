前リヴァプール（プレミアリーグ）監督のユルゲン・クロップ氏が、母国ドイツのFIFAワールドカップ（W杯）における成績を予想した。ユリアン・ナーゲルスマン監督の下、2014年以来5度目となるW杯優勝を目指しているドイツ代表。ワールドカップ欧州予選では、グループAを4戦3勝1敗の成績で首位を走っている。好成績を収めるドイツ代表に対してクロップ氏は「彼らは本当に素晴らしいチームだと思う。特に負傷選手が全員復帰したいま