MBS¡¿TBS¡¿CBC ¡É¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡É ÏÈ¤Û¤«¤Ë¤Æ»²¥Î¾ÏÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£»²¥Î¾ÏÂè2¥¯¡¼¥ëÂè½¦»ÍÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¤Ï²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬ÆÍÇ¡Ç³¤¨½Ð¤·¡¢±ê¤Î²øÊª ¡É焰¥Ó¥È¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹ ¡É¿ÍÂÎÈ¯²Ð¸½¾Ý¡É ¤Ë¿Í¡¹¤¬¶±¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²Ð»ö¤òÍýÍ³¤Ë ¡É°Ëâ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯Ç¯¡¦¿¹Íå Æü²¼Éô¤Ï ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±ê¤Î¶²ÉÝ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤ËÆþÂâ¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë ¡É焰¥Ó¥È¡É ¤È¤ÎÀï¤¤¤ä ¡É¿ÍÂÎÈ¯²Ð¸½¾Ý¡É ¤äÀ¤³¦¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÈëÌ©¤Î²òÌÀ¤ËÄ©¤à¼ÞÇ®¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂè½¦»ÍÏÃ¡ÖÆüÎØ¤òÇØ¤Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè½¦»ÍÏÃ¡ÖÆüÎØ¤òÇØ¤Ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
6ËÜÌÜ¤È7ËÜÌÜ¤ÎµðÂç¤ÊÃì¤¬Æ±»þ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢½Ð·â¤¹¤ëÆÃ¼ì¾ÃËÉ´±¤¿¤Á¡£³¥Åç¤ä¹Ä¹ñ·³¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤ÆÂÐ½è¤ËÅö¤¿¤ë°ìÆ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ËÜÆ±»þ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢7ËÜÌÜ¤ÎÃì¤Î¶á¤¯¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¤È¤¢¤ë ¡É焰¥Ó¥È¡É ¤òÌÜ·â¤·¤¿¹È´Ý¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè½¦»ÍÏÃÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÂçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹ÊóÂè»²²Ý
