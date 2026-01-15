¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡×¥É¥é¥ÞÈÇ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¯¥ì¥¤¥È¥¹Ìò¤¬·èÄê ¨¡ ¥²ー¥àÈÇ¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡Ù¤Ç¥Èー¥ëÌò
¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡×¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥¹Ìò¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥Êー¥ー¡×¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ïー¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆAmazon MGM Studios¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡×¤Ï¡¢Amazon MGM Studios¤È¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º ¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢PlayStation Productions¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤è¤ê¡¢2022Ç¯12·î¤ËÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ìó3Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ë¤Æ¥×¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»£±Æ½àÈ÷¡Ë¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥êー¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥¹¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¿À¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÎÀï»Î¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¥Õ¥§¥¤¤òË´¤¯¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥¹¤¬¡¢ºÊ¤ÎË¾¤ß¤Ç¤¢¤ëºÇ¹âÊö¤«¤é¤Î°ä³¥»¶ÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¥¢¥È¥ì¥¦¥¹¤òÏ¢¤ì¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¿À¡¹¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¤È¤â¤Ê¤¦ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Î¤Ê¤«¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥¹¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¿À¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¢¥È¥ì¥¦¥¹¤ÏÉã¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¿Í´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¥¯¥ì¥¤¥È¥¹Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ïー¥¹¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥Êー¥ー¡×¡Ê2008-2012¡Ë¤ä¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¥·ー¥º¥ó9¡¦10¡¢±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê2000¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡Ù¤Ç¥Èー¥ëÌò¤ò±é¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥²ー¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¡¦¥ªー¥ë¡¦¥Þ¥ó¥«¥¤¥ó¥É¡×¡Ê2019-¡Ë¤ä¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Àー¡×¡Ê2014-¡Ë¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦D¡¦¥àー¥¢¡£¡Ö¿·¥¹¥¿ー¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£ー¥×¡¦¥¹¥Úー¥¹¡¦¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÖGALACTICA/¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê2024¡Ë¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¡Ê2019-¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Èー¥¤¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦E¡¦O¡¦¥Èー¥¤¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡×¤ÎÇÛ¿®»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£¤¹¤Ç¤Ë2¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: