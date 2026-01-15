¡Ú¼Â¿©¡ÛºÇ¶¯¤Î¡Ø¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¡Ù¤Ï¡© µðÂçÆÚ¤Î¥»¥Ö¥óvs.Ì¾Å¹¥Õ¥¡¥ß¥Þvs.Ä´ÏÂ¤Î¥í¡¼¥½¥ó
£µÇ¯¤Ç·ãÊÑ¡ª¡Ø¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¡Ù¤Îº£
¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤òÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóÏº·Ï¡×¡ÖG·Ï¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä¥é¡¼¥á¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥ó¥¸ÌÍ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ø¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¡Ù¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤À¡£
FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡Ç20Ç¯¤ËÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë£³¼Ò¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ùµ»ö¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤«¤éÌó£µÇ¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿³Æ¼Ò¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï¡©
¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û½é¿´¼Ô¤âÎº¡ª¶Ã¤¤Î¡ÖÄ´ÏÂ¡×
¡þ¡ÖËþÊ¢Ç»¸üÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×697±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÍ¡§Ê¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ
ÌÍ¤Î¸Ç¤µ¡§½À¤é¤«¤á¡¡¡ù¡ù¡ú¡¡¸Ç¤á
¥¹¡¼¥×¡§´Å¤á¡¡¡ù¡ú¡ù¡¡¿É¤á
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼£±Ëç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥â¥ä¥·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦
¥«¥í¥ê¡¼¡§795kcal
²¹¤á¡Ê500W¡Ë¡§£¶Ê¬30ÉÃ
ÆÚ¹ü¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¤Æý²½¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¼çÄ¥¤·²á¤®¤º¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÌÍ¤ÏÊ¿ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ç¹Å¤á¤Î¥Ü¥¥Ü¥·Ï¡¢¼ã´³¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤È¤è¤¯Íí¤à¥¿¥¤¥×¡£
ÆÚ¡Ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Ð¥éÆù¤Ç¡¢Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¼å¤á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬G·Ï½é¿´¼Ô¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ê¿Í¤âËþÂ¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ï¡¢£µÇ¯Á°¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÛÌ¾Å¹Ä¾ÅÁ¤Î¡Ö¾ßÌý´¶¡×¤¬ßÚÎö
¡þ¡Ö¥é¡¼¥á¥óÁñ Îò»Ë¤ò¹ï¤á´Æ½¤¡¡ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×698±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÍ¡§Ê¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ
ÌÍ¤Î¸Ç¤µ¡§½À¤é¤«¤á¡¡¡ù¡ú¡ù¡¡¸Ç¤á
¥¹¡¼¥×¡§´Å¤á¡¡¡ù¡ù¡ú¡¡¿É¤á
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼£±Ëç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥â¥ä¥·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Åâ¿É»Ò
¥«¥í¥ê¡¼¡§943kcal
²¹¤á¡Ê500W¡Ë¡§£¶Ê¬
ÂçºåÈ¯¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ø¥é¡¼¥á¥óÁñ Îò»Ë¤ò¹ï¤á¡Ù´Æ½¤¤Î°ìÇÕ¡£ÈùÆý²½¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï±ÕÂÎ»é¤¬Ëì¤òÄ¥¤ê¡¢¾ßÌý¤¬¶¯¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£ÌÍ¤Ï¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÆÚ¤Ï¥í¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Î»õ±þ¤¨¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯´¶¤Ï¤Û¤É¤è¤¤¹á¤ê¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤°ìÇÕ¤Ë¡£
ÉÕÂ°¤ÎÅâ¿É»Ò¤¬¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÅìµþ¤Î¿Íµ¤Å¹¡ØÀéÎ¤´ã¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î£µÇ¯¤Ç¤â¥³¥é¥ÜÏ©Àþ¤Î¶¯²½¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¥»¥Ö¥ó¡ÛµðÂçÆÚ¡õÇØ»é¡ª¡Ö¶§Ë½¡×¤Ê¿Ê²½
¡þ¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó ¥¢¥Ö¥éÁý¡×734±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÍ¡§Ê¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ
ÌÍ¤Î¸Ç¤µ¡§½À¤é¤«¤á¡¡¡ù¡ù¡ú¡¡¸Ç¤á
¥¹¡¼¥×¡§´Å¤á¡¡¡ù¡ù¡ú¡¡¿É¤á
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼1Ëç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥â¥ä¥·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢ÇØ»é¥Ö¥í¥Ã¥¯
¥«¥í¥ê¡¼¡§1028kcal
²¹¤á¡Ê500W¡Ë¡§£·Ê¬10ÉÃ
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥ì¥ó¥¸ÌÍ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ØÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¡Ù´Æ½¤¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¥¹¡¼¥×¡¢ÌÍ¡¢ÆÚ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¡£¥¹¡¼¥×¤ÏÆý²½¡õ¾ßÌý¤¬¤¤¤¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£Ê¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Î¥´¥ï¥´¥ï¤·¤¿¿©´¶¤â·òºß¤Ç¤è¤ê¥³¥·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£
µðÂç¤Ê¥Ð¥éÆù¤ÎÆÚ¤Ï»õ¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤ê¡¢Â¸ºß´¶È´·²¡£¤µ¤é¤ËÇØ»é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÈ¯´ø¡£¿©¤Ù±þ¤¨¡¢Ì£¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¶¯Îõ¤Ê¿©¸å´¶¤ò»Ä¤¹Êý¸þ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£
²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë²ÁÃÍ¡×¤Ï¤¢¤ë¤«
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë£³¼Ò¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¤ò¼Â¿©¤·¡¢´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤ÇÌÍ¤ä¥¹¡¼¥×¤¬³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤È¤¯¤ËÌÍ¤Ï£³¼Ò¤È¤â¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿©´¶¤È¥³¥·¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ë¶ÈÅØÎÏ¤Î»òÊª¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¡¼¥×¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ñ¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Æ¼Ò¤È¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÍ¥Îô¤Ä¤±¤¬¤¿¤¯¡¢¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï550±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿£µÇ¯Á°¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤È¤â25¡Á40¡ó¤Û¤É¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤³¤³¤Ïºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ò´Õ¤ß¤ë¤È½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ÆóÏº¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡Ä¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤òÃµ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹â¶¶¥À¥¤¥¹¥±