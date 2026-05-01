▶▶「パンケーキ」の記事一覧はこちらから！【原宿】SNSでも話題のふわふわリコッタチーズパンケーキ「MICASADECO＆CAFE 神宮前」「ふわふわリコッタチーズパンケーキ」 1750円原宿・キャットストリートにある「MICASADECO＆CAFE 神宮前（ミカサデコアンドカフェ じんぐうまえ）」は、SNSでも話題になったふわふわ・ぷるぷる・とろとろ食感の「ふわふわリコッタチーズパンケーキ」が食べられる人気カフェです。このパン